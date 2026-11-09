Продуктові ярмарки у Києві 10-15 листопада: за якими адресами можна зробити покупки
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Цього тижня, 10-15 листопада, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
10 листопада (вівторок) у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41–47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21–27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65–А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).
11 листопада (середа) в:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2–20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5–11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
12 листопада (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та
- Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2–29;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41–47;
- Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8–10;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6–8;
- Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
13 листопада (п’ятниця) в:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25–53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35–17А, вул. Алматинська, 64–74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65–А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16–18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16–20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).
14 листопада (субота) в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4–10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
- Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1–5, вул. Йорданська, 1–9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7–11.
15 листопада (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32–38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
Нагадаємо, українські виробники продовольства стикаються зі зростанням витрат на електроенергію, переробку та логістику. У найближчі місяці це може позначитися на вартості окремих товарів, зокрема молочної продукції, ціни на яку, за оцінкою галузевої асоціації, можуть зрости в середньому на 10%, а за окремими позиціями – до 20%.
До слова, похолодання та несприятливі погодні умови в більшості регіонів України змусили багато господарств призупинити збирання врожаю ріпчастої цибулі. Через скорочення ринкової пропозиції та погіршення якості продукції, зокрема проростання в полях і зниження лежкості, виробники підвищили відпускні ціни на 12% порівняно з кінцем минулого тижня.
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