Найбільший виробник соняшникової олії в Україні зупинив усі заводи через атаки Росії

Агрохолдинг Kernel призупинив переробку та закупівлю насіння після російських ударів по виробничих об'єктах

Найбільший виробник соняшникової олії в Україні, агрохолдинг Kernel, повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські атаки. Компанія, яка випускає олію під брендами «Щедрий Дар», «Стожар» і «Чумак», також тимчасово припинила закупівлю насіння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes Ukraine.

За інформацією компанії, протягом останніх діб російські безпілотники цілеспрямовано атакували підприємства харчової промисловості України, зокрема виробничі майданчики Kernel. Унаслідок ударів пошкоджено будівлі, технологічне обладнання та резервуари.

В агрохолдингу пояснили, що олійноекстракційне виробництво працює за безперервним технологічним циклом і має підвищену пожежну небезпеку. Влучання безпілотників у працююче обладнання може спричинити масштабну пожежу та створити загрозу життю працівників.

Саме тому керівництво Kernel вирішило повністю призупинити переробку олійних культур. На підприємствах виконали регламентні процедури безпечної зупинки, а персонал перевели в безпечні умови.

Попри припинення виробництва, компанія заявила про збереження операційної та фінансової стійкості. Kernel продовжує відвантажувати продукцію з наявних складських запасів і виконувати зобов'язання перед українськими аграріями та партнерами.

Наразі агрохолдинг не повідомив, коли планує відновити роботу заводів.

Об'єкти Kernel неодноразово зазнавали російських ударів протягом 2026 року. Зокрема, у травні безпілотники пошкодили олійний термінал компанії в Чорноморську, після чого підприємство призупинило роботу. Згодом російський дрон атакував елеваторний комплекс агрохолдингу на Хмельниччині.

У червні та липні атаки на термінал у Чорноморську повторилися. Під час одного з ударів було пошкоджено половину резервуарів для зберігання олії та близько 25 тис. тонн продукції.

Наслідки обстрілів позначилися й на фінансових показниках компанії. За підсумками першого кварталу 2027 фінансового року Kernel переробив 564 тис. тонн олійних культур, однак продажі олії скоротилися на 48% – до 165 тис. тонн.

Основною причиною падіння продажів стали російські атаки на портову інфраструктуру, через які компанія протягом значної частини кварталу не могла відвантажувати продукцію.

Раніше генеральний директор Kernel Євген Осипов заявляв, що нинішні виклики для агрохолдингу є значно серйознішими, ніж на початку повномасштабного вторгнення, насамперед через обмеження експорту.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про різке скорочення продажів олії та експорту зерна компанією Kernel. За підсумками липня–вересня 2026 року продажі рослинної олії скоротилися на 48% у річному вимірі, а експорт зерна – на 54%. Причиною стали російські удари по чорноморських портах, які порушили відвантаження агропродукції.

Також «Главком» писав про російський удар по зерновому терміналу Kernel у Чорноморську. У червні російські безпілотники пошкодили інфраструктуру для зберігання та перевалки зерна, а також частково зруйнували складські приміщення. Тоді компанія запевнила, що продовжить виконувати контрактні зобов'язання перед партнерами.