Головна Новини
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

В Україні зупинилися ще два олійні заводи: виробництво під загрозою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зупинилися ще два олійні заводи: виробництво під загрозою
Про поновлення виробництва компанії обіцяють повідомити додатково
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перебої з електрикою, російські атаки та безпекові ризики змушують українських виробників призупиняти роботу підприємств

Ще два підприємства олійно-жирової галузі зупинили роботу в Україні. «Дельта Вілмар Україна» припинила роботу всіх виробничих потужностей, а дніпровський завод «Потоки» призупинив закупівлю та переробку соняшнику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Latifundist та інформацію про підприємство «Потоки».

Чому зупинилися підприємства

Компанія «Дельта Вілмар Україна» ухвалила рішення про зупинку виробництва 12 листопада. Йдеться не лише про олійноекстракційний завод на Одещині, а про всі виробничі потужності підприємства. У керівництві компанії пояснили Latifundist, що причинами стали складна безпекова ситуація та постійні аварійні відключення електроенергії. Терміни відновлення роботи наразі не уточнюються.

Інше підприємство – завод «Потоки» у Дніпрі – призупинило закупівлю та переробку насіння соняшнику з 13 листопада. У компанії назвали три причини такого рішення: перебої з електропостачанням, безпекові ризики та необхідність відновлювальних робіт після попередніх російських обстрілів.

У повідомленні підприємства наголосили, що передусім ідеться про безпеку працівників. Про поновлення виробництва та закупівлі сировини компанія обіцяє повідомити додатково.

Яку продукцію виготовляють підприємства

Обидві компанії працюють у сфері переробки олійних культур, але мають різні виробничі напрями.

«Дельта Вілмар Україна» входить до міжнародної агропромислової групи Wilmar International із Сінгапуру. Компанія є одним із великих українських постачальників олійно-жирової продукції та інгредієнтів для харчової промисловості. Крім переробки соняшнику, сої та ріпаку, підприємство має потужності для переробки тропічних олій, зокрема пальмової. Виробник також виготовляє маргарини та спеціалізовані жири для харчової промисловості.

В офіційному каталозі «Дельта Вілмар Україна» серед продукції зазначена соняшникова олія під торговою маркою Sania. Також підприємство випускає маргарин під маркою «Чумак». Важливо не плутати ці товари: у каталозі «Чумак» зазначений саме як маргарин, а не як торгова марка соняшникової олії цього виробника.

Дніпровський завод «Потоки» працює з 2018 року. За інформацією самого підприємства, воно виробляє соняшникову олію та шрот, а також переробляє побічні продукти виробництва. Серед продукції – наливна олія, яку постачають переважно підприємствам харчової та хімічної промисловості, соняшниковий шрот із вмістом протеїну 35%, ядро насіння, його бій та паливні пелети з лушпиння.

Зупинка заводів ширшої галузі

Проблеми торкнулися не лише цих двох виробників. 12 листопада агрохолдинг Kernel повідомив про повну зупинку всіх своїх олійноекстракційних заводів після масованих російських атак. За даними компанії, безпілотники пошкодили виробничі будівлі, технологічне обладнання та резервуари. Холдинг також призупинив закупівлю насіння соняшнику.

Водночас Kernel запевнив, що продовжує відвантажувати готову продукцію зі складських запасів та виконувати зобов'язання перед аграріями й партнерами. У компанії пояснили, що олійноекстракційне виробництво має безперервний технологічний цикл і підвищену пожежну небезпеку. Тому контрольована зупинка обладнання під час масованих атак є необхідним заходом для захисту персоналу.

Ще раніше, 10 листопада, російські безпілотники атакували Ніжинський жиркомбінат на Чернігівщині. Підприємство зазнало значних пошкоджень і також припинило виробничу діяльність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український виробник кондитерських виробів «Королівський смак» зупиняє виробництво через проблеми з електропостачанням. Про це повідомляв «Главком». Перебої з електроенергією та безпекові ризики дедалі сильніше впливають на роботу українських промислових підприємств.

Читайте також:

Теги: продукти завод енергетика криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Продуктові ярмарки у Києві 3-8 листопада: за якими адресами можна зробити покупки
2 листопада, 15:08
Єдиний в Україні виробник інсуліну повного циклу київський завод «Індар» готують до приватизації. Однак поки незрозуміло, що саме пропонувати потенційним покупцям
Держава виходить з інсулінової коми? «Індар»: історія хвороби унікального заводу
31 жовтня, 08:00
Інформація про наслідки влучання уточнюється
Росія атакувала енергооб’єкти Києва: перебої зі світлом і водою
30 жовтня, 22:50
Графіки відключення світла у Київській області 28 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 28 жовтня 2026 року
27 жовтня, 21:55
Продажі олії та експорт зерна різко скоротилися через атаки РФ
Продажі олії та експорт зерна різко скоротилися через атаки РФ
26 жовтня, 22:42
Російський диктатор сподівався, що Європа проігнорує вторгнення через економічні зв'язки з країною-агресором
Рубіо назвав одну з головних причин вторгнення Путіна в Україну
19 жовтня, 16:00
Ватажки російських терористів
Путін оголосив полювання на українську енергетику. Чому Кремль більше не приховує своїх планів
19 жовтня, 08:21
Наталуха: Безпекова ситуація однозначно позначилася
Голова Фонду держмайна оцінив, як посилення обстрілів вплинуло на настрої потенційних покупців ОПЗ
19 жовтня, 05:50
Енергетика 10 українських областей опинилася під ударом РФ
Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областях України
17 жовтня, 10:13

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
139K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини
Сьогодні, 23:20
Зеленський назвав головні завдання для українських міст перед зимою
Сьогодні, 23:00
Польща призупинила внески до програми PURL для України – Туск
Сьогодні, 22:40
243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026
Сьогодні, 22:20
В Україні зупинилися ще два олійні заводи: виробництво під загрозою
Сьогодні, 22:10
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua