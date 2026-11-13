В Україні зупинилися ще два олійні заводи: виробництво під загрозою

Перебої з електрикою, російські атаки та безпекові ризики змушують українських виробників призупиняти роботу підприємств

Ще два підприємства олійно-жирової галузі зупинили роботу в Україні. «Дельта Вілмар Україна» припинила роботу всіх виробничих потужностей, а дніпровський завод «Потоки» призупинив закупівлю та переробку соняшнику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Latifundist та інформацію про підприємство «Потоки».

Чому зупинилися підприємства

Компанія «Дельта Вілмар Україна» ухвалила рішення про зупинку виробництва 12 листопада. Йдеться не лише про олійноекстракційний завод на Одещині, а про всі виробничі потужності підприємства. У керівництві компанії пояснили Latifundist, що причинами стали складна безпекова ситуація та постійні аварійні відключення електроенергії. Терміни відновлення роботи наразі не уточнюються.

Інше підприємство – завод «Потоки» у Дніпрі – призупинило закупівлю та переробку насіння соняшнику з 13 листопада. У компанії назвали три причини такого рішення: перебої з електропостачанням, безпекові ризики та необхідність відновлювальних робіт після попередніх російських обстрілів.

У повідомленні підприємства наголосили, що передусім ідеться про безпеку працівників. Про поновлення виробництва та закупівлі сировини компанія обіцяє повідомити додатково.

Яку продукцію виготовляють підприємства

Обидві компанії працюють у сфері переробки олійних культур, але мають різні виробничі напрями.

«Дельта Вілмар Україна» входить до міжнародної агропромислової групи Wilmar International із Сінгапуру. Компанія є одним із великих українських постачальників олійно-жирової продукції та інгредієнтів для харчової промисловості. Крім переробки соняшнику, сої та ріпаку, підприємство має потужності для переробки тропічних олій, зокрема пальмової. Виробник також виготовляє маргарини та спеціалізовані жири для харчової промисловості.

В офіційному каталозі «Дельта Вілмар Україна» серед продукції зазначена соняшникова олія під торговою маркою Sania. Також підприємство випускає маргарин під маркою «Чумак». Важливо не плутати ці товари: у каталозі «Чумак» зазначений саме як маргарин, а не як торгова марка соняшникової олії цього виробника.

Дніпровський завод «Потоки» працює з 2018 року. За інформацією самого підприємства, воно виробляє соняшникову олію та шрот, а також переробляє побічні продукти виробництва. Серед продукції – наливна олія, яку постачають переважно підприємствам харчової та хімічної промисловості, соняшниковий шрот із вмістом протеїну 35%, ядро насіння, його бій та паливні пелети з лушпиння.

Зупинка заводів ширшої галузі

Проблеми торкнулися не лише цих двох виробників. 12 листопада агрохолдинг Kernel повідомив про повну зупинку всіх своїх олійноекстракційних заводів після масованих російських атак. За даними компанії, безпілотники пошкодили виробничі будівлі, технологічне обладнання та резервуари. Холдинг також призупинив закупівлю насіння соняшнику.

Водночас Kernel запевнив, що продовжує відвантажувати готову продукцію зі складських запасів та виконувати зобов'язання перед аграріями й партнерами. У компанії пояснили, що олійноекстракційне виробництво має безперервний технологічний цикл і підвищену пожежну небезпеку. Тому контрольована зупинка обладнання під час масованих атак є необхідним заходом для захисту персоналу.

Ще раніше, 10 листопада, російські безпілотники атакували Ніжинський жиркомбінат на Чернігівщині. Підприємство зазнало значних пошкоджень і також припинило виробничу діяльність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український виробник кондитерських виробів «Королівський смак» зупиняє виробництво через проблеми з електропостачанням. Про це повідомляв «Главком». Перебої з електроенергією та безпекові ризики дедалі сильніше впливають на роботу українських промислових підприємств.