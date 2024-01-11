В Україні стрімко зросли ціни на популярний овоч

Такими високими ціни будуть недовго, вже найближчими днями почнуть знижуватися

В Україні суттєво зросли ціни на тепличні огірки. Про це розповіли в аналітичному відділі ринку «Шувар» для oboz.ua.

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Зазначається, що станом на 10 січня кілограм імпортних огірків коштує 67-80 грн, що на 18-20% вище, ніж минулого року. Українські тепличні огірки продають по 158-160 грн за кг – одразу на 40% дорожче.

Аналітики зазначили, що попри таке зростання цін, панікувати не варто, адже ситуація відповідає сезонності та не викликає занепокоєння чи передумов для критичного росту цін чи виникнення дефіциту в подальшому сезоні.

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Причини подорожчання тепличних огірків

Сезонність . «Тепличне вирощування вимагає більше витрат на підтримку оптимальної температури та освітлення. Нині найбільші українські комбінати майже завершили збір врожаю огірка та перебувають у міжсезонні, що спричинило скорочення пропозиції та подорожчання», – пояснили аналітики.

. «Тепличне вирощування вимагає більше витрат на підтримку оптимальної температури та освітлення. Нині найбільші українські комбінати майже завершили збір врожаю огірка та перебувають у міжсезонні, що спричинило скорочення пропозиції та подорожчання», – пояснили аналітики. Витрати виробництва . Зростання цін на енергоносії істотно впливає на кінцеву вартість продукції. Самі витрати включають опалення теплиць, освітлення, водопостачання та інші необхідні ресурси для підтримки росту рослин у зимовий період.

. Зростання цін на енергоносії істотно впливає на кінцеву вартість продукції. Самі витрати включають опалення теплиць, освітлення, водопостачання та інші необхідні ресурси для підтримки росту рослин у зимовий період. Імпорт . Як пояснили аналітики, значна частина тепличних огірків в Україну імпортується, зокрема з Туреччини, де клімат сприяє їхньому вирощуванню протягом усього року. При цьому ціни на імпортовані огірки залежать від валютних курсів, транспортних витрат і міжнародних економічних умов.

. Як пояснили аналітики, значна частина тепличних огірків в Україну імпортується, зокрема з Туреччини, де клімат сприяє їхньому вирощуванню протягом усього року. При цьому ціни на імпортовані огірки залежать від валютних курсів, транспортних витрат і міжнародних економічних умов. Попит і пропозиція . Взимку високий попит на свіжі овочі, зокрема огірки, за обмежених можливостей вирощування веде до зростання цін.

. Взимку високий попит на свіжі овочі, зокрема огірки, за обмежених можливостей вирощування веде до зростання цін. Погодні умови. Нинішні морози, пояснюється, ускладнюють транспортування огірків. Це сприяє їхньому здорожчанню.

Водночас, аналітики наголосили, що такими високими ціни будуть недовго. Очікується, що вже найближчими днями вони почнуть знижуватися. За прогнозами, наступного тижня вартість українського огірка має знизитися на 15-20% завдяки потеплінню.

Нагадаємо, в Україні суттєво зросли ціни на картоплю. Так, на початку 2024 року виробники продають її на 11% дорожче, ніж наприкінці 2023 року – по 15-20 грн/кг. В Україні суттєво зросли ціни на картоплю. Так, на початку 2024 року виробники продають її на 11% дорожче, ніж наприкінці 2023 року – по 15-20 грн/кг.