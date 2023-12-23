Новий перспективний бізнес. Парламент схвалив закон про медичний канабіс
Канабіс стає все більш бізнесово цікавим продуктом
Це фото магазину в Цюриху. Такий же магазин я бачив у Відні.
Видається, як міжнародна мережа канабісних продуктів.
А враховуючи еко-тренд у косметології та фармакології щодо натурального походження сировини, канабіс стає все більш бізнесово цікавим продуктом.
Вже зараз є інформація про експерименти з лікування псоріазу, екземи, нейродеоміту.
А виготовлення заспокійливих, на базі канабісу ще й важливе для українців, які роками живуть у постійному стресі.
Не забуваймо, про реабілітацію військових, особливо лікування нервових розладів.
Для тих, хто переймається, що після цього «траву», як кажуть в народі, будуть продавати на Хрещатику, хочу заспокоїти: більше ніж зараз продають не будуть – у законі передбачено досить жорсткий контроль за вирощуванням та переробкою медичного канабісу.
Для бізнесу це відкриває нові можливості, і що важливо, зараз, поки формується світовий ринок медичного канабісу, потрібно встигнути, але не тільки вирощувати, а й переробляти, робити ліки, косметику, інші науковоємні та технологічні продукти.
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