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Ізраїльський виробник кави навмисно «стер» згадки про Туреччину з упаковки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїльський виробник кави навмисно «стер» згадки про Туреччину з упаковки
Strauss Coffee Israel замінила упаковку, щоб замінити слово «Turkish» після закликів бойкотувати товари з Туреччини
фото: Times of Israel

Ізральський кавовий бренд замінив назву «турецька кава» патріотичними гаслами

Ізраїльський виробник кави Strauss, піддавшись суспільній критиці, вирішив тимчасово відмовитися від розміщення слова «турецька» на кавових пачках. На упаковках з новим дизайном красується прапор Ізраїлю та патріотичні гасла: «Покоління перемоги», «Разом сильніше» та інші. Про це пише видання Times of Israel.

Газета уточнює, що сама марка кави фактично «не пов'язана з Туреччиною» і дуже популярна вже протягом багатьох десятків років. Незважаючи на це, відмова від всього «турецького» на упаковці була тепло зустрінута користувачами в мережі. До речі, компанію закликали до цього ще 2014 року, коли Туреччина підтримала позицію ХАМАС під час чергової ескалації з Ізраїлем.

Глава Strauss Аві Лауфер розповів, що люди у соцмережах закликали компанію змінити назву на «ізраїльську каву». За його словами, зерна для напою привозять не з Туреччини, а з Бразилії та інших країн. Новий дизайн за задумом піднімає бойовий дух провідного бої в Газі ізраїльського контингенту. У такому вигляді упаковка буде доступна тимчасово, але на який термін невідомо. При цьому старий дизайн залишається у продажу.

Ізраїльський виробник кави навмисно «стер» згадки про Туреччину з упаковки фото 1

Раніше ведуча програми новин турецького телеканалу TGRT Мельтем Гюнай, яка з'явилася в прямому ефірі з чашкою американської мережі кав'ярень Starbucks, яку в країні вважають «проізраїльською», втратила посаду. Звільнили також редактора програми. Причиною стала «чутливість турецького народу щодо подій навколо Сектору Гази». 

Як зазначає видання Cumhuriyet, користувачі в соцмережах після інциденту почали бойкотувати телеканал. Рішення про звільнення співробітників телекомпанії було ухвалено одразу після ефіру. Дирекція телеканалу «засудила вчинок телеведучої», у тому числі з урахуванням порушення правил про приховану рекламу, а також «чутливість турецького народу у питанні Сектору Гази».

Нагадаємо, одна із найбільших авіакомпаній світу – Turkish Airlines (THY) приєдналися до бойкоту ізраїльської продукції та не подає її своїм пасажирам під час перельотів. На додачу до цього під заборону потрапили і низка товарів американського походження – через підтримку США військових дій проти Палестини.

Зокрема авіакомпанія Turkish Airlines прибрала продукцію Coca Cola на внутрішніх рейсах. Крім того, продукція і напої Pepsi, Coca Cola та соки Cappy була вилучена з усіх залів очікування CIP Turkish Airlines. Будь-яка ізраїльська та американська продукція також не продаватиметься у залах очікування.

Замість вилученої продукції почали використовувати напої турецьких марок. Очікується, що офіційна заява буде зроблена після того, як продукти будуть повністю вилучені. Нагадаємо, раніше стало відомо, що турецька авіакомпанія Turkish Airlines зупиняє польоти до Ізраїлю. Про це повідомив представник компанії Яхья Устюн.

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Теги: Туреччина Ізраїль прапор продукти ХАМАС звільнення

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