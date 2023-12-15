Польські виробники категорично виступили проти цукру з України

Поляки виступають з вимогою негайного ембарго цукру з України

Об’єднання польських виробників цукрового буряка звернулося до нового міністра сільського господарства з проханням заборонити імпорт до Польщі українського цукру, тому що вважають його загрозою для свого бізнесу. Про це пише RMF24.

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Звернення ініціювала Національна асоціація виробників цукрового буряка. Підприємці хочуть «негайного ембарго на імпорт цукру з України».

Вони аргументують це тим, що після тимчасового призупинення дії квот на імпорт української сільськогосподарської продукції у ЄС імпорт українського цукру зріс у десятки разів і це найбільше вдарило по підприємцях сусідніх з Україною держав Євросоюзу.

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«Останніми місяцями у Польщі та інших сусідніх з Україною державах спостерігалося суттєве зниження цін на цукор, що ставить польську індустрію у менш конкурентне становище, порівняно з країнами Західної Європи», – заявляють в асоціації.

Підприємці вимагають заборонити імпорт українського цукру у Польщу за прикладом Словаччини та Угорщини. Вони важають, що рішення ЄС про скасування квот для імпорту сільськогосподарської продукції України не має продовжуватися, коли сплине термін його дії у червні 2024 року.

Виробники просять нового міністра сільського господарства Чеслава Секерського заборонити імпорт українського цукру та просувати у Брюсселі скасування рішення про необмежений доступ української сільгосппродукції на ринок ЄС, повернувши квоти, які існували раніше.

Представник Польської селянської партії Кшиштоф Пащик у відповіді на питання про потенційне ембарго сказав, що «не думає, що ембарго є правильним рішенням». За його словами, питання потрібно вирішувати у перемовинах з Україною та Євросоюзом.

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«Нам потрібні хороші, конструктивні перемовини з українською стороною. Останнім часом у наших відносинах було забагато поганих емоцій. Ми підтримуємо Україну, підтримуємо її у боротьбі з Росією, але й повинні м’яко наголошувати, що деякі наші інтереси не можна ставити під загрозу», – зазначив він.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт на певні види продукції.

Раніще стало відомо, що французькі виробники не на жарт занепокоєні постачанням цукру з України на ринок ЄС. Національна конфедерація буряківників Франції (CGB) закликала реекспортувати український цукор за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам. Про це пише Bloomberg. Обсяг імпорту українського цукру до Євросоюзу у сезон 2023/2024, за інформацією конфедерації, може сягнути 700-800 тис. тонн. Це вдвічі більше, ніж у попередньому, і в десятки разів більше від середнього показника 21,5 тис. тонн за п'ять років до того, випливає з даних Єврокомісії.

Вимоги французьких цукровиків виникли після аналогічної напруженості через сплеск експорту зерна з України, який спонукав кілька східноєвропейських країн заборонити закупівлі на тій підставі, що поставки знижували місцеві ціни. Вторгнення Росії в Україну порушило роботу в її чорноморських портах, змусивши виробників зерна більше покладатися на залізничні, автомобільні та річкові маршрути через сусідні країни.

Як пише Bloomberg, незважаючи на зростання імпорту українського цукру, ціни на цукор в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту підсолоджувача. Внутрішні ціни на білий цукор перевищують 800 євро ($878) за тонну, що є найвищим показником за останні десять років, свідчать дані ЄС.