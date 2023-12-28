Путін набрехав росіянам про яйця

Путін пообіцяв, що ситуація покращиться. Але за два тижні, що минули з того часу, яйця подорожчали майже на 10%

Курячі яйця в Росії подорожчали ще на 3,95%

Незважаючи на надзвичайні заходи влади та обіцянки російського диктатора Володимира Путіна швидко стабілізувати ситуацію, у Росії не вщухає яєчна криза і ціни на цей продукт стрімко зростають. Про це пишуть росЗМІ.

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Відповідно до підсумків тижня, курячі яйця в Росії подорожчали ще на 3,95%, повідомив Росстат. З початку грудня зростання цін на яйця досягло 16,4%, а з початку року - 59%. В результаті яйця продовжують лідирувати в топі найдорожчих продуктів харчування в споживчому кошику росіян. Тільки томати показали порівнянне зростання на 52% з початку року.

Несучість, за даними Росстату, практично не знизилася з початку року: в листопаді вона була всього на 1,8% нижче, ніж рік тому, а за 11 місяців навіть зросла на 1,9%. У «провалі» з яйцями винен уряд, який «вчасно не відкрив імпорт», заявив Путін на прямій лінії. Він пообіцяв, що ситуація покращиться. Але за два тижні, що минули з того часу, яйця подорожчали майже на 10%.

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Третє місце за темпами зростання цін зайняли банани: вони коштували на 46,5% дорожче, ніж рік тому.Капуста (на 29%), куряче м'ясо (на 27,7%), яблука (на 20,7%), баранина (на 17,6%), огірки (на 14,9%), морква (на 13,3%), свинина (на 12,9%), буряк (на 12,5%) і цукор (на 11,5%) також подорожчали двозначними темпами.

Станом на 25 грудня Росстат оцінював загальну продовольчу інфляцію у 8,16%, а зростання цін на овочі та фрукти – у 28,19%.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня середня ціна у російських магазинах за десяток курячих яєць зараз становить середньому 160 рублів (50 грн), а деяких російських регіонах торгується понад 200-250 рублів (60-75 грн). Ціна курячого філе вперше зрівнялася із вартістю свинини і становить у середньому 400-470 руб./кг (120-141 грн).