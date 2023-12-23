Помідори стрімко дорожчають перед святами

Зараз ціна на імпортні тепличні томати в середньому на 32% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року

Нині на полицях томати коштують в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня

В Україні зросли ціни на тепличні томати. Причиною цьому є підвищений попит на цей овоч перед різдвяними святами. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

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За їхніми даними, імпортні томати турецького виробництва станом на 21 грудня надходять у продаж по 80-90 грн/кг (2,13-2,40 $/кг). Це в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Нині саме імпортні помідори виробництва Туреччини становлять основну частку пропозиції на українському ринку, зауважують аналітики.

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«Водночас за рахунок імпортної продукції не вдавалося повністю задовольнити попит, що сформувався. У результаті продавці отримали можливість і надалі підвищувати відпускні ціни на наявні партії продукції», – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, вибірки помідорів у місцевих тепличних комбінатах практично не здійснювалися через завершення сезону реалізації. Так, за словами виробників, вирощувати тепличні овочі у зимовий період стає дедалі складніше. Зокрема через те, що до енергоресурсів, які постійно дорожчають, додався ще й ризик можливих відключень електроенергії в результаті російських атак.

Зазначається, що зараз ціна на імпортні тепличні томати в середньому на 32% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Більшість учасників ринку не виключають можливість подальшого зростання цін на тепличні овочі – як мінімум до того моменту, доки пропозиція повністю покриє всі купівельні потреби в цьому сегменті.

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Нагадаємо, що за 2023 рік підскочила вартість більшості харчових продуктів в Україні, зокрема м'яса і сиру. Натомісь, попри побоювання, впали ціни на яйця, а також овочі і фрукти. Однак уже в найближчі дні, у зв'язку з наближенням зимових свят, вартість продуктів традиційно поповзе вгору.

До слова, блокування польсько-українського кордону може змусити громадян витратити більше грошей на деякі продукти напередодні різдвяних свят. Зокрема, це стосується імпортних продуктів: риби, ікри та екзотичних фруктів.