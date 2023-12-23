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Помідори стрімко дорожчають перед святами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Помідори стрімко дорожчають перед святами
Зараз ціна на імпортні тепличні томати в середньому на 32% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року
фото: Pixabay

Нині на полицях томати коштують в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня

В Україні зросли ціни на тепличні томати. Причиною цьому є підвищений попит на цей овоч перед різдвяними святами. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, імпортні томати турецького виробництва станом на 21 грудня надходять у продаж по 80-90 грн/кг (2,13-2,40 $/кг). Це в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Нині саме імпортні помідори виробництва Туреччини становлять основну частку пропозиції на українському ринку, зауважують аналітики. 

«Водночас за рахунок імпортної продукції не вдавалося повністю задовольнити попит, що сформувався. У результаті продавці отримали можливість і надалі підвищувати відпускні ціни на наявні партії продукції», – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, вибірки помідорів у місцевих тепличних комбінатах практично не здійснювалися через завершення сезону реалізації. Так, за словами виробників, вирощувати тепличні овочі у зимовий період стає дедалі складніше. Зокрема через те, що до енергоресурсів, які постійно дорожчають, додався ще й ризик можливих відключень електроенергії в результаті російських атак.

Зазначається, що зараз ціна на імпортні тепличні томати в середньому на 32% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Більшість учасників ринку не виключають можливість подальшого зростання цін на тепличні овочі – як мінімум до того моменту, доки пропозиція повністю покриє всі купівельні потреби в цьому сегменті.

Нагадаємо, що за 2023 рік підскочила вартість більшості харчових продуктів в Україні, зокрема м'яса і сиру. Натомісь, попри побоювання, впали ціни на яйця, а також овочі і фрукти. Однак уже в найближчі дні, у зв'язку з наближенням зимових свят, вартість продуктів традиційно поповзе вгору.

До слова, блокування польсько-українського кордону може змусити громадян витратити більше грошей на деякі продукти напередодні різдвяних свят. Зокрема, це стосується імпортних продуктів: риби, ікри та екзотичних фруктів. 

Читайте також: Як змінилися ціни на базовий набір продуктів у 2023 році: інфографіка
Теги: продукти ціни супермаркет харчування

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