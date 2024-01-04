У супермаркетах України різко злетіли ціни на популярний продукт

Ціни на картоплю, ймовірно, зростатимуть і надалі

В Україні суттєво зросли ціни на картоплю. Так, на початку 2024 року виробники продають її на 11% дорожче, ніж наприкінці 2023 року – по 15-20 грн/кг. Зросла вартість овочу й у супермаркетах: 3 січня вони продають його в середньому по 22,65 грн/кг, що на понад 5 грн вище від середньої ціни грудня-2023. А враховуючи зростання цін у виробників, можна очікувати, що в майбутньому в торгових мережах картопля коштуватиме ще дорожче. Про зростання відпускних цін пише EastFruit. Там зазначили: головною причиною здорожчання стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах.

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«Справа у тому, що багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж картоплі ще в першій половині поточного сезону. А представники гуртових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі в місцевих господарствах», – йдеться в повідомленні.

При цьому, наголошується, самі фермери скаржаться на низьку якість продукту. Причиною цього, за їхніми словами, є несприятливі погодні умови в період прибирання.

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«Тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, посадковий матеріал, який використовується у 2023 році, залишав бажати кращого», – пояснили аналітики.

Як наслідок, констатують вони, відпускні ціни на картоплю в Україні вже в середньому у 3,9 раза вищі, ніж на початку січня минулого року. І навіть більше, багато гравців ринку впевнені, що можлива нестача якісної картоплі на ринку може призвести до того, що «вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться».

Вартість картоплі у супермаркетах

Значно зросли ціни на картоплю й у супермаркетах. Так, за даними «Мінфіну», 3 січня вони продають її в середньому по 22,65 грн/кг, що одразу на понад 5 грн перевищує середню ціну грудня-2023.

За даними порталу Minfin загалом великі торгові мережі продають картоплю по 21,9-22,9 грн/кг. Зокрема:

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До слова, ціни на картоплю у Європі стрімко зростають. Про те, що відбувається в ЄС, пише Bloomberg. Зростання цін на картоплю є останнім прикладом зростання кількості культур, які постраждали від зміни клімату.

Прогноз урожайності в Європі і так був низьким в останньому сезоні, але ситуація в ЄС ще більше посилилася через затяжні зливи. За повідомленням експертів продовольчого ринку, вартість картоплі у європейських країнах вже досягла максимуму за останні 14 років.