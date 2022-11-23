В Україні збільшаться пенсійні виплати: коли і на скільки

Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитись з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати

Із 1 грудня 2022 року українським пенсіонерам перерахують пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

«З 1 грудня буде проведено перерахунки пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн (стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, непрацюючим особам з повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) віком до 70 років встановлюється мінімальний розмір пенсійних виплат на рівні 2 500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн.

Також у зв’язку зі зміною показника середньої заробітної плати будуть збільшені пенсії по інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

У ПФУ наголошують, що всі перерахунки пенсій будуть проведені автоматично без додаткових звернень пенсіонерів. Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитись з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати.

Нагадаємо, пенсіонери, які після 24-го лютого виїхали за кордон, стикнулися з проблемою, що їм перестала приходити пенсія. Як пояснив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, існує законодавча норма, за якою виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.