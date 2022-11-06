Додаткові 4 тис. до пенсії: хто може розраховувати на доплату

Одна із категорій пенсіонерів може отримати суттєву доплату

Певні категорії українців зможуть отримати нові доплати до пенсії. Про це повідомляє gsminfo.

На цьому етапі парламентський комітет розглядає новий законопроєкт №8032. Документ має назву «Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». З його змісту стає зрозумілим, що народні депутати пропонують підвищити пенсійні виплати для тих українців, які постраждали від репресій з релігійних чи політичних мотивів. Але йдеться лише про ті категорії громадян, яких при переслідуванні ув’язнили або відправили до психіатричних установ у примусовому порядку без підстав.

Статус таких категорій людей визначають на підставі раніше ухваленого закону «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та «Про правовий статус та пам’ять борців за незалежність України у XX столітті».

Під такий статус підпадає чимала частина українських громадян.

Також найближчим часом можуть ухвалити законопроєкт про доплати українцям, які постраждали від дій солдатів армії окупантів. Але зараз у пріоритеті виплати внутрішньо переміщеним особам, а все інше вирішуватиметься після перемоги України.

Нагадаємо, в Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років, тоді як зараз в 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто мають 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу.