Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Додаткові 4 тис. до пенсії: хто може розраховувати на доплату

Юрій Лящук
glavcom.ua
Додаткові 4 тис. до пенсії: хто може розраховувати на доплату
Парламентський комітет розглядає новий законопроєкт
фото ілюстративне

Одна із категорій пенсіонерів може отримати суттєву доплату

Певні категорії українців зможуть отримати нові доплати до пенсії. Про це повідомляє gsminfo.

На цьому етапі парламентський комітет розглядає новий законопроєкт №8032. Документ має назву «Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». З його змісту стає зрозумілим, що народні депутати пропонують підвищити пенсійні виплати для тих українців, які постраждали від репресій з релігійних чи політичних мотивів. Але йдеться лише про ті категорії громадян, яких при переслідуванні ув’язнили або відправили до психіатричних установ у примусовому порядку без підстав.

Статус таких категорій людей визначають на підставі раніше ухваленого закону «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та «Про правовий статус та пам’ять борців за незалежність України у XX столітті».

Під такий статус підпадає чимала частина українських громадян.

Також найближчим часом можуть ухвалити законопроєкт про доплати українцям, які постраждали від дій солдатів армії окупантів. Але зараз у пріоритеті виплати внутрішньо переміщеним особам, а все інше вирішуватиметься після перемоги України.

Нагадаємо, в Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років, тоді як зараз в 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто мають 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу.

Читайте також: Скільки українців мають пенсію понад 10 тис. грн: оприлюднено статистику
Теги: Україна пенсія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину
23 жовтня, 16:56
Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески
Українці більше платитимуть пенсійних внесків: суть законопроєкту
Вчора, 03:26
Що чекає на українців від 1 листопада 2022 року
Пенсії та тарифи: які зміни чекають на українців у листопаді
1 листопада, 05:35

Особисті фінанси

Додаткові 4 тис. до пенсії: хто може розраховувати на доплату
Додаткові 4 тис. до пенсії: хто може розраховувати на доплату
«Укроборонпром» запрацював: артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли випробування
«Укроборонпром» запрацював: артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли випробування
Українці більше платитимуть пенсійних внесків: суть законопроєкту
Українці більше платитимуть пенсійних внесків: суть законопроєкту
Оголошено суму, яку держава виплатила вимушеним переселенцям
Оголошено суму, яку держава виплатила вимушеним переселенцям
Жителі деокупованих територій з 1 листопада зможуть отримати грошову допомогу: подробиці
Жителі деокупованих територій з 1 листопада зможуть отримати грошову допомогу: подробиці
Показання лічильника: «Нафтогаз» звернувся до споживачів із важливим поясненням
Показання лічильника: «Нафтогаз» звернувся до споживачів із важливим поясненням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Банкова назвала склад «делегації» для переговорів із Росією
138K
Шольц зазнав гучного фіаско в Китаї. Що це значить для України
127K
Зеленський натякнув Путіну: Чорноморський флот в українському Криму буде знищено
126K
Послання Путіну. У Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина
88K
Лукашенко образився на Зеленського: ставився як до своєї дитини (відео)
74K
Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Вчора, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Вчора, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту