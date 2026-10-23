В Україні знову подорожчали помідори

Подорожчання тепличних помідорів спричинене осіннім похолоданням

На українському ринку вже другий тиждень поспіль фіксують зростання вартості помідорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EastFruit.

Тепличні комбінати відпускають продукцію за ціною 50-75 грн/кг, що перевищує показники кінця минулого робочого тижня в середньому на 14%. При цьому нинішні цінники все ще залишаються орієнтовно на 18% нижчими, ніж у той самий період минулого року (для порівняння, на початку жовтня томати продавали по 40-50 грн/кг).

Збільшення вартості спричинене осіннім похолоданням, через яке дозрівання плодів у капітальних теплицях сповільнилося, а вирощування у плівкових укриттях повністю завершилося. Оскільки пропозиція від місцевих фермерів стала мінімальною та нестабільною, а імпортні поставки поки не здатні перекрити дефіцит за високого попиту, кількість пропозицій від продавців помідорів та солодкого перцю суттєво зменшилася.

Раніше повідомлялося, що український ринок сирів входить у фазу трансформацій після тривалого періоду стабільності.

Через посилення безпекових ризиків та масовані російські обстріли польські постачальники відмовляються відправляти продукцію в Україну без передоплати, а місцеві імпортери уникають додаткових ризиків, що спричиняє стрімке скорочення європейського імпорту.

До слова, ціни на вершкове масло в Європі продовжують знижуватися, через що українським виробникам складніше продавати продукцію на ринку Євросоюзу.

За оцінкою аналітиків, за нинішніх цін українське масло залишається занадто дорогим для європейських покупців. Через це експорт до ЄС фактично не здійснюється у значних обсягах. Наразі українське масло переважно постачається до Молдови, країн Кавказу та Казахстану.