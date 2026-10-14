Ціни на оренду квартир у Полтаві у жовтні 2026 року

Основний потік переселенців до Полтави зараз йде з Сумщини та Харківщини

Попит на оренду житла в Полтаві тримається на високому рівні: квартири найчастіше шукають переселенці з прифронтових регіонів.

Про ситуацію на ринку, реальні ціни та прогнози на зиму «Главкому» розповіла голова Полтавського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлана Рошинець.

Попит і ціна

За словами Рошинець, попит на оренду в Полтаві високий, але частина власників житла виставляє необґрунтовано завищені ціни. «Таких випадків не так багато, але вони є», – констатувала експертка. Як приклад вона навела хрущовки у житлових масивах Пушкарівський та Алмазний, які пропонують за 12–13 тис. грн із косметичним ремонтом.

Квартири, де ціна відповідає стану ремонту, за її спостереженнями, здаються за один-два дні. «Коли ми виставляємо таку квартиру, на неї претендують 10–12 людей. Навіть рієлтору з великим досвідом складно обрати з-поміж них», – розповіла Рошинець. За її словами, фахівці під час відбору враховують фінансову спроможність потенційних орендарів.

Останнім часом найбільше людей приїжджає з Сумщини. Їдуть до Полтави і з Харківської області, а із Запорізької та Донецької уже дуже мало.

Часто, за її словами, переїжджають одразу три покоління: діти, їхні батьки, а також бабусі й дідусі. Таким родинам потрібні просторіші квартири.

Скільки коштує оренда в Полтаві

Однокімнатні квартири

Однокімнатна «хрущовка» площею 30–32 кв. м. в гарному стані, наприклад, на Браїлках чи в районі ГРЛ (промисловий мікрорайон, названий на честь Полтавського заводу газорозрядних ламп (ВАТ «ПЗ ГРЛ») коштує 8–9 тис. грн залежно від ремонту.

Квартира на Браїлках у Полтаві за 10 тис. грн скриншот з сайту оголошень

Така сама «хрущовка» ближче до центру, на вулиці Кісельова або біля Альтанки (головний архітектурний символ Полтави, розташований на Соборному майдані), коштуватиме 10–12 тис. грн.

Однокімнатна квартира в новобудові із сучасним ремонтом у центрі міста, за її словами, обійдеться в 25–35 тис. грн. Середня ціна просторої однокімнатної квартири в гарному стані – 14–16 тис. грн.

Такий вигляд має квартира у центрі Полтави за 25 тис. грн на місяць скриншот з ЛУН

Двокімнатні квартири

Двокімнатна квартира в Розсошенцях (один із найновіших житлових масивів) із ремонтом «для середнього класу», індивідуальним опаленням, на середньому поверсі, з окремими кімнатами та великою кухнею коштує 16 тис. грн. За словами Рошинець, цей район уже майже повністю оновився завдяки сучасним житловим комплексам. Сюди курсують міські тролейбуси, а саму локацію однаково люблять як полтавці, так і нові мешканці міста.

Така сама квартира в центрі, за її оцінкою, коштувала би близько 25 тис. грн.

Приклад двокімнатної квартири в новобудові в центрі міста за 25 тис. грн скриншот оголошення

Трикімнатні квартири

Трикімнатна «хрущовка» коштує 12–14 тис. грн, а на тих самих Браїлках і ГРЛ – до 10 тис. грн, оскільки за таку квартиру більше платять за комунальні послуги, особливо з наближенням зими.

Трикімнатна квартира в панельному будинку за 13 тис. грн скриншот з сайту оголошень

Щодо новобудов, Рошинець розповіла, що напередодні оглядала квартиру на вулиці Соборності (у центрі міста). Її площа – 127 кв. м., ремонту сім років. Таку квартиру здаватимуть за 32–35 тис. грн.

Як змінилися ціни за рік

Рошинець повідомила, що напередодні розрахувала відсоток подорожчання за реальними угодами. За її підрахунками, оренда подорожчала на 25–30%. У спальних районах приріст становить близько 25%. «Це те, що проходить за угодами, а не те, що висить за необґрунтованими цінами», – підкреслила вона.

Влітку ринок був млявим. У травні, червні та липні рієлтори не могли здати навіть хороші квартири, які висіли по два-три тижні, бо ціна не відповідала якості. З початком студентського сезону все, що було, розібрали, а власники підняли ціни. Цього року вони зросли саме у серпні та вересні, коли почали приїжджати люди. Нині ціни тримаються на цьому рівні.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Полтаві становить 13,8 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла на 37%.

Двокімнатну квартиру можна орендувати в середньому за 14 тис. грн на місяць. За рік вартість такого житла збільшилася на 27%.

Скільки коштує оренда квартири у Полтаві графіка: ЛУН

Для аналізу вартості оренди трикімнатних квартир у Полтаві наразі недостатньо масиву даних.

Що буде взимку

Динаміка цін на оренду житла взимку напряму залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та ситуації в енергетиці, прогнозує Світлана Рошинець

Переважну більшість орендарів у Полтаві зараз складають приїжджі, для яких місто наразі залишається відносно безпечним. Проте, за словами експертки, якщо безпекова ситуація зміниться, ціни на нерухомість можуть просісти. Вона також додала, що сьогодні ключовими вимогами потенційних клієнтів є енергонезалежність житла: люди активно цікавляться графіками вимкнень світла, наявністю автономного опалення та генераторів у новобудовах.

Узимку Рошинець очікує незначного спаду цін на оренду – орієнтовно на кілька тисяч гривень.

Раніше «Главком» писав, що на початку жовтня на столичному ринку оренди житла зафіксовано зростання кількості вільних квартир. Орендарі масово звільняють помешкання, переїжджаючи в інші райони Києва або взагалі виїжджаючи з міста.