Вершкове масло дешевшає в Європі: що відбувається з цінами в Україні

Попри зниження цін на вершкове масло на європейському ринку, в Україні окремі популярні марки подорожчали

Європейські ціни на вершкове масло знижуються, а українська продукція поки залишається занадто дорогою для експорту до ЄС

Ціни на вершкове масло в Європі продовжують знижуватися, через що українським виробникам складніше продавати продукцію на ринку Євросоюзу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дані Infagro.

За оцінкою аналітиків, за нинішніх цін українське масло залишається занадто дорогим для європейських покупців. Через це експорт до ЄС фактично не здійснюється у значних обсягах. Наразі українське масло переважно постачається до Молдови, країн Кавказу та Казахстану.

Як змінилися ціни на вершкове масло

За даними Мінфіну, станом на 2 жовтня 200 г масла «Селянське» 72,5% у середньому коштують 126,67 грн, а «Яготинського» 73% - 129 грн.

При цьому «Селянське» у вересні коштувало в середньому 122,19 грн, тобто зараз 126,67 грн - це на 4,48 грн дорожче, а не зниження. «Яготинське» у вересні було 118,70 грн, тож зараз воно дорожче на 10,30 грн.

Скільки коштує масло в супермаркетах

У магазинах ціни на вершкове масло «Селянське» 72,5% коливаються від 114 до 138 грн.

Auchan масло «Селянське» 72,5% –114 грн. скриншот сайту auchan.zakaz.ua скриншот сайту auchan.zakaz.ua

Megamarket пачка «Селянського» масла –128 грн; скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Metro масло «Селянське» 72,5%– 138 грн. скриншот сайту metro.zakaz.ua

Що відбувається з виробництвом

В Україні цього року зросло виробництво вершкового масла, яке може стати одним із найвищих за останні роки. Восени пропозиція свіжого продукту традиційно скорочуватиметься через сезонний фактор.

Водночас виробництво рослинно-вершкових сумішей уже помітно знизилося.

Падіння європейських цін створює проблеми для українського експорту. Без відновлення цін на ринку ЄС українським виробникам буде складніше нарощувати поставки, тоді як дешевше імпортне масло з ЄС може стримувати подальше зростання цін в Україні.

Проте ситуація на українському ринку поки не повністю відповідає очікуванням експертів. Середні ціни на окремі популярні марки за останні тижні зросли.

Зокрема, середня ціна 200 г «Яготинського» 73% у вересні становила 118,70 грн, а станом на 2 жовтня - вже 129 грн. «Селянське» 72,5% за вересень у середньому коштувало 122,19 грн, а нині - 126,67 грн. Таким чином, попри заяви про стабілізацію ринку, ці позиції на початку жовтня коштують дорожче, ніж у середньому за попередній місяць.