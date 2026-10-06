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В Україні очікується подорожчання сиру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні очікується подорожчання сиру
Сири подорожчають в Україні
фото з відкритих джерел

Подорожчання можливе через перебої з імпортом та згортання акцій

Український ринок сирів входить у фазу трансформацій після тривалого періоду стабільності. Про це пише «Главком» із посиланням на «Інфагро».

Через посилення безпекових ризиків та масовані російські обстріли польські постачальники відмовляються відправляти продукцію в Україну без передоплати, а місцеві імпортери уникають додаткових ризиків, що спричиняє стрімке скорочення європейського імпорту.

Зменшення присутності іноземних товарів відкриває вікно можливостей для українських сироварів, які намагаються зайняти звільнені ніші на полицях супермаркетів, хоча повністю перекрити асортимент європейської продукції вітчизняним компаніям буде складно.

Користуючись очікуваним зростанням попиту на власну продукцію, окремі великі українські виробники вже почали переглядати прайси у бік підвищення. Поряд із прямим підняттям цін більшість компаній мінімізує кількість акційних пропозицій, які раніше служили головним інструментом стимулювання продажів.

Подібні кроки неминуче призведуть до найближчого подорожчання сиру в роздрібній торгівлі, однак експерти застерігають, що надто різкий стрибок вартості може вдарити по купівельній спроможності та спровокувати падіння споживання.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%.

За даними Мінфіну, минулого місяця молоко зросло у ціні найбільше серед основних молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

До слова, ціни на вершкове масло в Європі продовжують знижуватися, через що українським виробникам складніше продавати продукцію на ринку Євросоюзу. 

За оцінкою аналітиків, за нинішніх цін українське масло залишається занадто дорогим для європейських покупців. Через це експорт до ЄС фактично не здійснюється у значних обсягах. Наразі українське масло переважно постачається до Молдови, країн Кавказу та Казахстану.

Теги: продукти ціни молочна продукція

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