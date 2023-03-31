Великодній кошик українцям обійдеться у круглу суму: що подорожчало

Накрити Великодній стіл тепер влетить в копієчку

Традиційно на Великдень українці збирають великодній кошик. Дехто освячує його в церкві, дехто – просто накриває на стіл з урахуванням продуктів, звичних для цього дня. Цьогоріч відсвяткувати Великдень як завжди обійдеться значно дорожче, аніж торік.

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Якщо 2022 року середній великодній кошик обійшовся в 972 грн родині з чотирьох людей, то 2023 ціни зросли суттєво. Починати варто з Великодньої паски – головної окраси кошика.

Пекти самому її трохи дешевше, аніж купувати, але все одно вартість зросла, адже різко здорожчали основні складники рецепта: борошно, молоко, вершкове масло. Купити паску в магазині 2023 року коштує вельми дорого. Ціни різні – залежно від декору, смакових додатків (родзинки, курага, цукати). За ціною є різні, і по 400 грн за кг, і по 600 грн за 550 гр.

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Яйця в ціні зросли вдвічі – якщо в 2022 році за десяток хотіли 36 грн , то зараз вони коштують в середньому понад 71 грн .

, то зараз вони коштують в середньому понад . Буженина для Великоднього кошика замість 168 грн (за 0,5 кг) обійдеться щонайменше у 223 грн .

(за 0,5 кг) обійдеться щонайменше у . Твердий сир – замість 150 грн за пів кілограма стане 212 грн.

Тим же, хто захоче докласти у великодній кошик сало, домашній сир чи фрукти, треба готуватися до ще більших витрат. Інші традиційні елементи, такі як сіль та хрін, також здорожчали, але не настільки суттєво.

Зазначимо, що цього року Великдень віряни східного обряду святкуватимуть 16 квітня.

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