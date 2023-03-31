Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Великодній кошик українцям обійдеться у круглу суму: що подорожчало

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Великодній кошик українцям обійдеться у круглу суму: що подорожчало
скласти Великодній кошик цьогоріч вийде удвічі дорожче, ніж торік
фото з вільних джерел

Накрити Великодній стіл тепер влетить в копієчку

Традиційно на Великдень українці збирають великодній кошик. Дехто освячує його в церкві, дехто – просто накриває на стіл з урахуванням продуктів, звичних для цього дня. Цьогоріч відсвяткувати Великдень як завжди обійдеться значно дорожче, аніж торік.

Якщо 2022 року середній великодній кошик обійшовся в 972 грн родині з чотирьох людей, то 2023 ціни зросли суттєво. Починати варто з Великодньої паски – головної окраси кошика.

Пекти самому її трохи дешевше, аніж купувати, але все одно вартість зросла, адже різко здорожчали основні складники рецепта: борошно, молоко, вершкове масло. Купити паску в магазині 2023 року коштує вельми дорого. Ціни різні – залежно від декору, смакових додатків (родзинки, курага, цукати). За ціною є різні, і по 400 грн за кг, і по 600 грн за 550 гр.

  • Яйця в ціні зросли вдвічі – якщо в 2022 році за десяток хотіли 36 грн, то зараз вони коштують в середньому понад 71 грн.
  • Буженина для Великоднього кошика замість 168 грн (за 0,5 кг) обійдеться щонайменше у 223 грн.
  • Твердий сир – замість 150 грн за пів кілограма стане 212 грн.

Тим же, хто захоче докласти у великодній кошик сало, домашній сир чи фрукти, треба готуватися до ще більших витрат. Інші традиційні елементи, такі як сіль та хрін, також здорожчали, але не настільки суттєво.

Зазначимо, що цього року Великдень віряни східного обряду святкуватимуть 16 квітня.

Між іншим, вихідні та святкові дні в квітні: коли українці відпочиватимуть.

Теги: Великдень 2023 свято вихідні українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Павло сфотографувався на паспорта та швидко покинув приміщення
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
27 березня, 16:17
Українські біженки дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження
Українські біженки дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження
27 березня, 01:39
Зеленський підбив підсумки тижня, що минає
Зеленський розповів, як захиститися від нової агресії Росії
25 березня, 21:56
Відомі блогери та пересічні українці стрибають на скакалці, щоб підтримати дівчинку
Флешмоб зі скакалкою: українці активно підтримують дівчинку з Франківська (відео)
21 березня, 13:43
У світі сьогодні відзначають День захисту прав споживачів
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01
Кремлівські ідеологи незмінно посилаються на Повість Нестора, і ось що там можна знайти…
Як Нестор Літописець викрив брехню Путіна Культурний фронт
14 березня, 20:30
Російський режисер Молочніков приїхав до України знімати фільм про дітей з Бахмута
Банкова дала дозвіл: деталі скандалу про російського режисера, який знімає фільм під Києвом
14 березня, 17:11
Новий суспільний договір: виграти війну і не програти відбудову
Новий суспільний договір: виграти війну і не програти відбудову
14 березня, 13:13
«Навчають, рятують, воюють і віддали життя». Зеленський звернувся до українських жінок (відео)
«Навчають, рятують, воюють і віддали життя». Зеленський звернувся до українських жінок (відео)
8 березня, 12:52

Особисті фінанси

Великодній кошик українцям обійдеться у круглу суму: що подорожчало
Великодній кошик українцям обійдеться у круглу суму: що подорожчало
Яку роботу можна знайти українцям у Польщі? Несподівані тенденції
Яку роботу можна знайти українцям у Польщі? Несподівані тенденції
Українці зможуть самостійно підвищити рівень своєї майбутньої пенсії: що варто знати
Українці зможуть самостійно підвищити рівень своєї майбутньої пенсії: що варто знати
Купівля страхового стажу: Пенсійний фонд запустив новий механізм
Купівля страхового стажу: Пенсійний фонд запустив новий механізм
Уряд обіцяє підвищення пенсій у квітні: кого це стосується
Уряд обіцяє підвищення пенсій у квітні: кого це стосується
Які суми українці найчастіше жертвують на армію: результати опитування
Які суми українці найчастіше жертвують на армію: результати опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
51K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
14K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
11K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
9814
Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)
9376
Сі Цзіньпін готує Китай до війни

Новини

Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54
31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Понад 7 тисяч українських військових пройшли навчання у США
Вчора, 23:03
Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Вчора, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Вчора, 06:34
Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Вчора, 05:45

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту