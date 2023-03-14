Банкова дала дозвіл: деталі скандалу про російського режисера, який знімає фільм під Києвом

Російський режисер Молочніков приїхав до України знімати фільм про дітей з Бахмута

Команда проєкту приховує інформацію про те, що режисер фільму росіянин

Російський режисер Олександр Молочніков, який збирається знімати короткометражку в Україні про дітей-сиріт з Бахмута, нібито отримав дозвіл на це від посадовців з Офісу президента. Про це Молочніков заявив у розмові з художником-постановником Іваном Левченко, якому Молочніков запропонував співпрацю. Іван Левченко надав «Главкому» запис розмови.

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У розмові Левченко запитав, як команда фільму збирається знімати, чи мають вони хоча б якийсь дозвіл.

«Без супер деталей: у нас є домовленість, вдалося показати синопсис, начебто «першому обличчю». Ну так мені сказали. Далі мені подзвонили з адміністрації президента і сказали, що коли ми знайдемо об’єкт і скажемо, і вони дадуть сигнал місцевій адміністрації», – говорить Молочников у розмові. Він зазначає, що оскільки він росіянин, реалізація проєкту буде не такою простою.

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За словами Молочнікова, йому зателефонувала Олена Ковальська, яка обіймає посаду керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента України.

Кінорежисерка Ірина Цілик обурилася, адже, за її словами, інформація про те, що режисер фільму росіянин, приховується від батьків дітей-акторів, які вже взяли участь у кастингу.

«Після мого попереднього посту мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція», – йдеться у дописі Ірини Цілик.

Зазначимо, що учасники проєкту раніше вже почали пошук дітей на роль. Фільм буде називатися «Чекають» – про двох хлопчиків, які залишилися у розбомбленому будинку.

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Як зазначає авторка допису акторка Кристина Урсуляк, фільм зніматиме команда з Колумбійського університету. Для зйомок проєкту мають бути зруйновані місця на деокупованих територіях – максимально безпечні.

У коментарях під одним із дописів учасниця проєкту відповідає на претензії однієї з коментаторок. Зокрема, вона запропонувала їй подивитися інтерв'ю російського режисера з російським журналістом Юрієм Дудем.

Зазначимо, що наразі Урсуляк видалила допис у соціальній мережі. Скріншоти «Главкому» надала Ірина Цілик.

Зйомки заплановано на 16-18 березня. Вони проходитимуть у зруйнованій будівлі під Києвом. Торік Молочніков зняв російський серіал «Монастир», 2017 року Путін нагородив його почесною грамотою за заслуги у розвитку російської культури та мистецтва. Також Олександр виступав на федеральному каналі «Росія-1».

Нагадаємо, що режисер Молочніков запитав в українців, як їхні діти пережил рік повномасштабної війни. Українці різко відповіли йому.