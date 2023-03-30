Вихідні та святкові дні в квітні: коли українці відпочиватимуть
В квітні традиційно 30 днів, з них 20 днів будуть робочими, а 10 – офіційними вихідними (субота і неділя)
Тобто українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 та 28 квітня. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 25 і 26, 29 та 30 квітня.
На українців у другий місяць весни чекає одне з найбільших церковних свят – Великдень або Воскресіння Христове.
Також в Україні святкуватимуть День геолога (2 квітня), День працівників ракетно-космічної галузі України (12 квітня), День Землі (22 квітня).
А віряни східного обряду будуть святкувати ще одне велике церковне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня).
Державні, міжнародні та церковні свята в квітні 2023 року
- 1 квітня — День сміху;
- 2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога;
- 4 квітня — Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день Інтернету, День веб-майстра;
- 7 квітня — Всесвітній день здоров'я, Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 8 квітня — Міжнародний день циган;
- 11 Квітня — Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів;
- 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики;
- 15 квітня — День карного розшуку, День довкілля;
- 16 квітня — Великдень;
- 17 квітня — День працівників пожежної охорони;
- 18 квітня — Міжнародний день пам'яток і видатних місць, День пам'яток історії та культури;
- 22 квітня — День Землі;
- 23 квітня — Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога;
- 26 квітня — Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день інтелектуальної власності;
- 28 квітня — Всесвітній день охорони праці;
- 29 квітня — Міжнародний день танцю.
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