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Вихідні та святкові дні в квітні: коли українці відпочиватимуть

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Вихідні та святкові дні в квітні: коли українці відпочиватимуть
вихідні та святкові дні в квітні: коли українці відпочиватимуть

В квітні традиційно 30 днів, з них 20 днів будуть робочими, а 10 – офіційними вихідними (субота і неділя)

Тобто українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 та 28 квітня. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 25 і 26, 29 та 30 квітня.

На українців у другий місяць весни чекає одне з найбільших церковних свят – Великдень або Воскресіння Христове.

Також в Україні святкуватимуть День геолога (2 квітня), День працівників ракетно-космічної галузі України (12 квітня), День Землі (22 квітня).

А віряни східного обряду будуть святкувати ще одне велике церковне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня).

Державні, міжнародні та церковні свята в квітні 2023 року

  • 1 квітня — День сміху;
  • 2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога;
  • 4 квітня — Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день Інтернету, День веб-майстра;
  • 7 квітня — Всесвітній день здоров'я, Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 8 квітня — Міжнародний день циган;
  • 11 Квітня — Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів;
  • 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики;
  • 15 квітня — День карного розшуку, День довкілля;
  • 16 квітня — Великдень;
  • 17 квітня — День працівників пожежної охорони;
  • 18 квітня — Міжнародний день пам'яток і видатних місць, День пам'яток історії та культури;
  • 22 квітня — День Землі;
  • 23 квітня — Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога;
  • 26 квітня — Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день інтелектуальної власності;
  • 28 квітня — Всесвітній день охорони праці;
  • 29 квітня — Міжнародний день танцю.

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Теги: українці вихідні свята

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