Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня

Сьогодні не варто сваритися, лихословити, лаятися

15 березня, Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день сну, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю, Міжнародний день боротьби з ісламофобією, Всесвітній день промов. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників Кесарійських.

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Всесвітній день промов

Щорічно 15 березня планета відзначає молоде ораторське свято – Всесвітній день промов або Всесвітній день ораторського мистецтва (World Speech Day). Подію започаткував Саймон Гібсон у 2015 році на Афінському форумі демократії. Понад 100 країн беруть участь у святкуванні.

Всесвітній день ораторського мистецтва – це день, присвячений вшануванню промов та ораторського мистецтва шляхом проведення публічних виступів по всьому світу. Понад 100 країн світу проводять заходи до Всесвітнього дня ораторського мистецтва. Виголосіть промову, поділіться своїми ідеями, долучіться до зростаючої спільноти громадян світу в усьому світі.

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Всесвітній день захисту прав споживачів

15 березня кожного року відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів (World Consumer Rights Day). Це права, які належать усім людям, коли вони купують будь-який товар чи замовляють послугу для прямого користування чи володіння, а не для перепродажу чи виробництва.

В давнину споживання у сенсі придбання у власність різноманітних товарів часто сприймалося досить негативно. Від філософа Платона до середньовічних мислителів прагнення людей до володіння речами засуджувалося як гріх, що розбещує душі та відволікає від Бога.

Сам термін «consumption», що означає «споживання» та походить від латинського «consumerre»з’явився в Європі в XII столітті – спершу у французькій мові, згодом в англійській та в інших європейських мовах. Це слово означало використання в їжу чи для інших потреб продуктів, свічок, дров та інших ресурсів, необхідних для життя.

Всесвітній день сну

Сон є однією з незаперечних фізіологічних потреб людини, таких як їжа, вода чи рух. Тільки завдяки здоровому сну організм може отримати повноцінне відновлення – як у фізичному, так і в психічному плані. Проте люди часто недооцінюють значення сну для свого здоров’я та благополуччя і жертвують ним заради роботи чи інших обов’язків. Для розповсюдження інформації про всі аспекти цієї важливої біологічної функції, включно з проблемами, пов’язаними з її порушеннями, Всесвітньою федерацією сну в 2008 році засновано Всесвітній день сну. Він відзначається щорічно в п’ятницю, що передує весняному рівноденню.

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Науковці вважають, що люди перейшли від поліфазного сну (тобто кількох коротких циклів сну на добу) до монофазного нічного сну в інтервалі від 70 до 40 тисяч років до нашої ери. Відсутність освітлення та небезпека від хижих звірів змушувала людей лягати спати одразу після настання сутінків. Наші предки вже в кам’яному віці намагалися зробити місця для сну більш комфортними, облаштовуючи їх на трохи піднятих поверхнях, а самі «ліжка» мали тоді круглу форму.

Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю

15 березня кожного року світ відзначає Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю. Подію спільно започаткували організації «Колектив протидії поліцейській жорстокості» та «Чорний прапор» у 1997 році. Після побиття дітей швейцарськими поліцейськими у 2000 році, День боротьби з поліцейською жорстокістю пов’язують з цією сумною подією.

Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю має за мету звернення уваги суспільства та влади до проблеми неправомірної діяльності поліції.

Міжнародний день боротьби з ісламофобією

Міжнародний день боротьби з ісламофобією (International Day to Combat Islamophobia), що відзначається щорічно 15 березня, є важливим глобальним зобов’язанням сприяти розвитку культури толерантності, миру та поваги до релігійного розмаїття. Цей день є відповіддю на зростаючу хвилю ісламофобії – страху, упереджень і ненависті до мусульман, яка набула епідемічних масштабів у всьому світі. Вона має на меті кинути виклик дискримінації щодо мусульман і ліквідувати її, а також сприяти порозумінню та солідарності між людьми всіх віросповідань.

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй офіційно визнала Міжнародний день боротьби з ісламофобією 15 березня 2022 року, що стало поворотним моментом у глобальній боротьбі з релігійною нетерпимістю. Ця дата була обрана для вшанування річниці стрілянини в мечеті Крайстчерча в Новій Зеландії, де під час п’ятничної молитви загинула 51 людина, що підкреслило нагальну потребу боротьби з ісламофобією та її руйнівним впливом на спільноти.

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Яке сьогодні релігійне свято

15 березня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників Кесарійських. Жили вони за часів правління імператора Діоклетіана. Це було IV століття. Тоді по всіх містах ловили християн, змушували їх поклонятися ідолам. Тих, хто не погоджувався, катували. Якось під час таких катувань шестеро інших християн із натовпу не змогли витримати болю, виступили і також сказали, що сповідують християнство.

Правитель побачив, що хлопці зовсім юні, і почав переконувати поклонитися ідолам. Та вони відмовилися. Їх кинули до в'язниці, де вже сидів святий Агапій зі слугою Діонісієм. Вони довгий час там перебували, а потім були вбиті за віру.

Що не можна робити цього дня

Заборонено цього дня мити голову – на вас чекає розлука з рідною людиною.

Щоб не наврочили, не можна виходити в одязі, на якому не приколота шпилька.

Не варто сваритися, лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції

Весело цвірінькають горобці – чекайте на сонячний день;

Журавлі низько летять – до негоди;

Хмарна погода – можливо, піде дощ.

Пам’ятні події 15 березня

44 рік до н. е. – змовники під час засідання сенату вбивають римського консула Юлія Цезаря;

1493 рік – два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повертаються до Іспанії, привізши до Європи перших індіанців;

1603 рік – французький дослідник Самуель де Шамплан вирушає у свою першу експедицію до Канади;

1820 рік – Мен стає 23-м штатом США;

1848 рік – починається Угорська революція за децентралізацію Австрійської імперії, демократизацію і мадяризацію;

1867 рік – австрійці й угорці домовляються про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина;

1892 рік – Джессі В. Рено отримує патент на «нескінченний ліфт»;

1906 рік – реєструють компанію «Роллс-Ройс»;

1923 рік – конференція послів держав Антанти визнає суверенітет Польщі над Віленським краєм та Східною Галичиною;

1927 рік – починається будівництво Дніпрогесу;

1937 рік – у Чикаго відкривається один із перших банків донорської крові;

1938 рік – у Саудівській Аравії розпочинаються перші пошуки нафти;

1939 пік – відбувається перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголосила свою незалежність;

1951 рік – Іран націоналізовує свою нафтову промисловість;

1962 рік – американський президент Джон Кеннеді вводить «Білль про права споживача»;

1964 рік – відбувається весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона;

1990 рік – іракська влада страчує журналіста британського видання Observer в Іраку;

1996 рік – південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс стає другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів;

1998 рік – в Іспанії формують найбільший у світі оркестр барабанщиків – із 1700 музикантів;

2006 рік – створюють Раду ООН з прав людини;

2011 рік – заворушеннями в Дамаску та Алеппо починається громадянська війна в Сирії;

2015 рік – щонайменше у 80 містах Бразилії виходять на вулиці 1,5 мільйона демонстрантів, вимагаючи відставки уряду країни та чинного президента Ділми Русеф;

2018 рік – в американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі обрушується пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Михайло, Денис.