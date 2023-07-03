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Виплати військовим по-новому: скільки отримуватимуть поранені захисники

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Виплати військовим по-новому: скільки отримуватимуть поранені захисники
Поранені військові отримуватимуть 20100 грн замість 700 грн
фото з відкритих джерел

Новий закон передбачає гідні зарплати для травмованих військових, виведених поза штат

Верховна Рада 28 червня ухвалила закон щодо виплат українським військовим. Тепер виплати пораненим захисникам зросли від 700 грн на місяць до 20100 грн. Про це в ефірі телемарафону розповіла народна депутатка, очільниця Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, передає ТСН.

«Ключовий момент цього закону в тому, що ми відновили справедливість щодо бійців, які є поранені, але виведені поза штат у розпорядження командира. Що відбувалося з виплатами цим бійцям до вступу в дію цього закону? Бійці отримували 700 гривень на місяць. Боляче це навіть казати вголос. Цю ситуацію ми виправили і певну справедливість нарешті відновили», – зазначила нардепка.

За словами Радіної, поранені військові, які визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) тимчасово непридатними, (з  переоглядом через шість або 12 місяців) і які, у зв'язку з цим розраховані в розпорядження командира, тобто виведені поза штат, отримуватимуть виплати у 20100 гривень на місяць. Крім того, для них передбачена надбавка за ранг і вислугу років. У середньому, це буде приблизно 21 тисяча гривень на місяць, на час перебування в розпорядженні, пояснила нардепка.

Вона також розповіла, якою буде процедура виплат від поранення військового до переогляду на ВЛК.

«Коли боєць поранений... коли він є у відпустці для лікування, до того, як ВЛК визначила стан його придатності, він отримає по 100 тисяч гривень на місяць. І ми закріпили це нарешті, на рівні закону. Коли ВЛК говорить, що військовий обмежено придатний або тимчасово непридатний, і говорить, що фінальне рішення щодо його придатності або непридатності, буде ухвалено на переогляді через шість або 12 місяців. Відповідно, на цей час військовий, якщо його зарахують у розпорядження, два місяці отримуватиме свою попередню заробітну плату за попередні місяці. А потім, до кінця оцих шести або 12 місяців, він отримуватиме доплату у 20100 гривень на місяць, до того, як ВЛК ухвалить рішення, чи є цей військовий придатним або непридатним. І тоді, буде йтися про демобілізацію і, відповідно, виплати у зв'язку з демобілізацією», – пояснила Радіна.

Нагадаємо, 28 червня Верховна Рада ухвалила закон щодо виплат військовим. Проєкт №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів.

Як повідомлялося, 30 червня президент Володимир Зеленський підписав закон № 9342 про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.

Теги: військові зарплатня гроші

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