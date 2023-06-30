Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Україна отримала понад 1,2 млрд доларів від США та Фінляндії: куди підуть гроші

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна отримала понад 1,2 млрд доларів від США та Фінляндії: куди підуть гроші
Гроші підуть на оплату праці співробітників держорганів та педагогічних працівників, а також пенсії та іншу соціальну допомогу
фото: Pixabay

Сполучені Штати надали 1,2 млрд доларів, а Фінляндія – 15 млн доларів

Учора, 29 червня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Як зазначається, гроші надійшли через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Україна отримала 1,2 млрд доларів від США та 15 млн доларів від Фінляндії.

Виділені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Грантове фінансування спрямується на оплату праці співробітників державних органів та педагогічних працівників, а також пенсійні виплати і виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги. Ідеться про фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, особам із інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, а також виплати житлово-комунальних субсидій.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку.

«Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України», – підкреслив посадовець. 

Нагадаємо, Україна отримає приблизно $890 млн від Міжнародного валютного фонду. Гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку. 

До слова, виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). 

Теги: гроші економіка фінансування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інші країни випереджають Велику Британію за планами захоплення російських активів
Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian
27 червня, 10:53
Приватбанк також відновив операції з готівковою іноземною валютою
Приватбанк відновив валютні операції: які банкноти прийматиме
22 червня, 15:04
Позивачка зверталася до поліції через укус бджоли сусіда
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
13 червня, 12:19

Економіка

Україна отримала понад 1,2 млрд доларів від США та Фінляндії: куди підуть гроші
Україна отримала понад 1,2 млрд доларів від США та Фінляндії: куди підуть гроші
Україна отримає транш МВФ на $890 млн
Україна отримає транш МВФ на $890 млн
Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму
Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму
США готують нові експортні обмеження для Китаю: ЗМІ пояснили причину
США готують нові експортні обмеження для Китаю: ЗМІ пояснили причину
США ввели нові санкції проти компаній, пов’язаних із «Вагнером»
США ввели нові санкції проти компаній, пов’язаних із «Вагнером»
Путін зробив Лукашенку дорогий презент за порятунок від «Вагнера»
Путін зробив Лукашенку дорогий презент за порятунок від «Вагнера»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
35K
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
20K
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
13K
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
9287
Скандал на Прикарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує
6258
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту