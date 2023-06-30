Україна отримала понад 1,2 млрд доларів від США та Фінляндії: куди підуть гроші

Гроші підуть на оплату праці співробітників держорганів та педагогічних працівників, а також пенсії та іншу соціальну допомогу

Сполучені Штати надали 1,2 млрд доларів, а Фінляндія – 15 млн доларів

Учора, 29 червня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Як зазначається, гроші надійшли через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Україна отримала 1,2 млрд доларів від США та 15 млн доларів від Фінляндії.

Виділені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

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Грантове фінансування спрямується на оплату праці співробітників державних органів та педагогічних працівників, а також пенсійні виплати і виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги. Ідеться про фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, особам із інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, а також виплати житлово-комунальних субсидій.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку.

«Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України», – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, Україна отримає приблизно $890 млн від Міжнародного валютного фонду. Гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

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До слова, виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд).