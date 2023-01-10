З 1 січня виплати лікарняних здійснюються по-новому: що змінилося
Нарахування лікарняних відбувається через Пенсійний фонд
Із 1 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», відповідно до якої уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві визначено Пенсійний фонд України. Про це повідомляє ПФУ.
Для отримання фінансування по лікарняних від Пенсійного фонду України роботодавцю, як і раніше, необхідно подати заяву-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам кошти.
Форма заяви-розрахунку залишилась незмінною.
Умови здійснення виплат за лікарняними працівникам також не змінились. Оплата лікарняних здійснюється роботодавцем, як це було і раніше – 5 днів за рахунок власних коштів, починаючи з шостого дня – за рахунок страхових коштів. А у випадку лікарняних внаслідок нещасного випадку на виробництві – з 18 дня непрацездатності.
Як повідомлялося, на період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, зокрема, на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.
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