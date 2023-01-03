Уряд продовжив нарахування соціальних виплат для українців

Уряд продовжив ряд соціальних виплат до закінчення воєнного стану

На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, зокрема, на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив Офіс Омбудсмана України.

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«Зазначене рішення дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких сплила під час воєнного стану. Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також дітей позбавлених батьківського піклування», - йдеться у дописі.

Так, з 1 січня автоматично продовжено такі соціальні виплати та допомоги:

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на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей, які мають тяжкі захворювання;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також до 31 грудня 2023 року продовжать перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зобов'язав «Нафтогаз України» постачати газ для мешканців гуртожитків за ціною 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, але без вартості доставки). Відповідну постанову №1429 уряд ухвалив 23 грудня.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 27 грудня, ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

У 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року, тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року. Традиційного кількаразового протягом року підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії та надбавок до пенсій наступного року не передбачено.

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