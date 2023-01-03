Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд продовжив нарахування соціальних виплат для українців

Олександра Садова
glavcom.ua
Уряд продовжив нарахування соціальних виплат для українців
фото з відкритих джерел

Уряд продовжив ряд соціальних виплат до закінчення воєнного стану

На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, зокрема, на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив Офіс Омбудсмана України.

«Зазначене рішення дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких сплила під час воєнного стану. Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також дітей позбавлених батьківського піклування», - йдеться у дописі.

Так, з 1 січня автоматично продовжено такі соціальні виплати та допомоги:

  • на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • на дітей, які мають тяжкі захворювання;
  • дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу;
  • особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також до 31 грудня 2023 року продовжать перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зобов'язав «Нафтогаз України» постачати газ для мешканців гуртожитків за ціною 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, але без вартості доставки). Відповідну постанову №1429 уряд ухвалив 23 грудня.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 27 грудня, ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

У 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року, тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року. Традиційного кількаразового протягом року підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії та надбавок до пенсій наступного року не передбачено.

Найбільші українські банки запровадили так званий «банкоматний національний роумінг», що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

Читайте також:

Теги: уряд соцвиплати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Уряд продовжив нарахування соціальних виплат для українців
Уряд продовжив нарахування соціальних виплат для українців
Коли в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат
Коли в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат
Пенсії у 2023 році: що зміниться для українців
Пенсії у 2023 році: що зміниться для українців
Уряд продовжив дію відстрочок для військовозобов'язаних
Уряд продовжив дію відстрочок для військовозобов'язаних
Уряд анонсував індексацію пенсій у наступному році
Уряд анонсував індексацію пенсій у наступному році
Підвищення тарифів на воду: Національна комісія змінила рішення
Підвищення тарифів на воду: Національна комісія змінила рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
12K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна
11K
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
8664
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
7661
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту