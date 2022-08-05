За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики

Якщо пів року отримувач не виходить на контакт, пенсію припиняють платити

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла деталі щодо перевірки пенсійних виплат на окупованих територіях. Міністерка зазначила, що якщо є інформація про смерть людини, Пенсійний фонд припиняє виплати. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів за банком немає, ми зупиняємо нарахування. Саме зупиняємо, тому що ми не знаємо, чи не може та людина зняти ці гроші, чи справді з нею вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж таки резюмуємо, що люди живі», – додала вона.

За словами міністерки, якщо нарахування пенсії було припинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія донараховується за весь період. Водночас на запитання, як бути зі страховим стажем осіб, які працюють на тимчасово окупованих територіях, у тому числі і під окупацією вже вісім років, Жолнович заявила, що «поки вони не платять ЄСВ, їхній страховий стаж не зараховуватиметься ні в якому вигляді».

За підрахунками Міністерства соціальної політики, нині на тимчасово окупованих територіях перебуває приблизно 3 млн. пенсіонерів.

«З 2014 року там перебувало 1 млн 277 тис. пенсіонерів, з них 1 млн 160 тис. перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію та підтвердили свій статус, а 117 тис. людей не зверталися, і ми не знаємо, що з ними, з урахуванням нових окупованих територій таких пенсіонерів близько 3 млн», – сказала міністерка соціальної політики.

Нагадаємо, частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки.

Тим часом до кінця року Кабінет міністрів планує підвищити розмір деяких соціальних виплат