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За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:55 glavcom.ua
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
На тимчасово окупованих територіях перебуває приблизно 3 млн. пенсіонерів.  
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Якщо пів року отримувач не виходить на контакт, пенсію припиняють платити 

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла деталі щодо перевірки пенсійних виплат на окупованих територіях. Міністерка зазначила, що якщо є інформація про смерть людини, Пенсійний фонд припиняє виплати. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів за банком немає, ми зупиняємо нарахування. Саме зупиняємо, тому що ми не знаємо, чи не може та людина зняти ці гроші, чи справді з нею вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж таки резюмуємо, що люди живі», – додала вона.

За словами міністерки, якщо нарахування пенсії було припинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія донараховується за весь період. Водночас на запитання, як бути зі страховим стажем осіб, які працюють на тимчасово окупованих територіях, у тому числі і під окупацією вже вісім років, Жолнович заявила, що «поки вони не платять ЄСВ, їхній страховий стаж не зараховуватиметься ні в якому вигляді».

За підрахунками Міністерства соціальної політики, нині на тимчасово окупованих територіях перебуває приблизно 3 млн. пенсіонерів.

«З 2014 року там перебувало 1 млн 277 тис. пенсіонерів, з них 1 млн 160 тис. перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію та підтвердили свій статус, а 117 тис. людей не зверталися, і ми не знаємо, що з ними, з урахуванням нових окупованих територій таких пенсіонерів близько 3 млн», – сказала міністерка соціальної політики.

Нагадаємо, частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки.

Тим часом до кінця року Кабінет міністрів планує підвищити розмір деяких соціальних виплат

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Теги: пенсія пенсіонери

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