У «Дії» може з'явитись пенсійне посвідчення і заявка на іпотеку

У застосунку буде додана можливість придбати облігації

Міністерство цифрової трансформації планує додати у застосунок «Дія» пенсійне посвідчення, можливість придбати облігації та послугу з оформлення пільгової іпотеки. Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік на пресконференції.

«Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідність та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у «Дії», – ред.) не можемо», – сказав Банік.

Представкик Мінцифри зазначив, що у застосунку буде додана можливість придбати облігації та послуга з подання заявки на оформлення пільгової іпотеки.

«Дія» – мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації. Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих ситуаціях. Також через «Дію» можна отримати такі державні послуги як «єМалятко» (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації тощо. До 2024 року планується перевести 100 % державних послуг у «Дію».

Раніше повідомлялося, що працівники Міністерства освіти працюють над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри.

Також Міністерство оборони заявляло, що розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік.

Проте пізніше Мінцифри повідомило, що повісток у «Дії» не буде.