До кінця року уряд підвищить розміри пенсій та соціальних виплат

З 1 жовтня стартує програма підтримки пенсіонерів

До кінця року Кабінет міністрів планує підвищити розмір деяких соціальних виплат. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Йдеться і про пенсії, і про соціальні допомоги, які виплачуються малозабезпеченим, особам з інвалідністю та іншим категоріям людей, які потребують державної підтримки. Щодо пенсій, то з 1 жовтня стартує програма, яка у нас триває вже два роки, це підтримка пенсіонерів. Ми здійснюватимемо доплату в рамках цієї програми особам 70+, вони отримають по 300 грн доплати до своєї пенсії», – розповіла вона.

За словами Жолнович, особи, яким минулого року вже була призначена така надбавка, отримають її вже в проіндексованому вигляді.

«З 1 жовтня ми підвищуємо мінімальний рівень виплати пенсій для осіб старше 70 років, які мають повний страховий стаж, до 3 тис. грн. Людям, у яких менший страховий стаж, відповідно пропорційно також буде підвищуватись пенсійна виплата», – розповіла міністр.

Також у зв’язку з незначним збільшенням розміру мінімальної заробітної плати в Україні, підвищаться й розміри пенсій. Вдруге перерахунок пенсій і всіх допомог відбуватиметься в грудні, коли приблизно на 3,5% підвищиться прожитковий мінімум.

Нагадаємо, з 1 липня пенсії та інші соціальні виплати для українців зросли. Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму непрацездатних осіб, тож 1 липня збільшилася на 93 грн. Максимально дозволена пенсія також збільшується – на 930 грн. Відтепер вона складатиме 20 279 грн.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики планує запровадження доплат до пенсій пенсіонерам віком від 65 років з 2023 року.