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Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 14:10 glavcom.ua
Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки
Розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму за кожен рік
glavcom.ua

Уряд підвищує пенсії українцям за великий стаж 

Українці мають право на щомісячну доплату до пенсії, якщо у них є понаднормовий стаж роботи. Розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму. Надбавку до пенсії мають отримувати усі українці з більшим стажем роботи. Про це йдеться у роз’ясненні Пенсійного фонду.

Наприклад, розмір пенсії жінки, обчислений за формулою з урахуванням страхового стажу 45 років 7 місяців, становить 2 800 грн. Вона має 15 років понаднормового стажу (норма 30 років). За 15 років понаднормового стажу до пенсії нараховується доплата в розмірі 15%. 

Оскільки розмір пенсії, обчислений з урахуванням набутого стажу та заробітку (2 800 грн) перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2 027 грн), то доплата обчислюється з такого прожиткового мінімуму. 

Отже, розмір доплати за понаднормовий стаж – 304,05 грн (2027,00 грн х 15%, де: 2 027,00 грн – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2022). 

До речі, якщо розмір пенсії, обчислений за формулою, не перевищує прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то розмір доплати визначається виходячи з обчисленої пенсії. 

У Пенсійному фонді повідомили, що розмір соцвиплат зріс з 1 липня. Зокрема, мінімальна пенсія з 1 934 грн збільшилась до 2 027 грн. З грудня вона зросте до 2 093 грн.  Щодо максимальної пенсії, яка становить 19 340 грн, то вона зросте до 20 270 грн. 

Нагадаємо, до кінця року Кабінет міністрів планує підвищити розмір деяких соціальних виплат

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Теги: пенсія українці

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