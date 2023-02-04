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Як змінилися доплати військовим із 1 лютого: роз’яснення Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як змінилися доплати військовим із 1 лютого: роз’яснення Міноборони
Із 1 лютого 2023 року почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України
фото з відкритих джерел

Почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України

Міністерство оборони України надало вичерпне пояснення щодо змін виплат грошового забезпечення військовослужбовців.

Заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль розповів, що з 1 лютого 2023 року почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. У постанові Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168 зазначено: додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

«З 1 лютого цього року виплати додаткової винагороди 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться – як були торік 100 тисяч гривень, так і залишаться 100 тисяч гривень. Однак з 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців в середньому на 50 %. Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень – це мінімальне грошове забезпечення було минулого року – то з 1 лютого цього року військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення понад 20 тисяч гривень – три мінімальні заробітні плати. На «передній» лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч гривень отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тисяч гривень — 120 тисяч гривень на місяць», – зауважив Олег Рогаль.

Хто продовжить отримувати 100 тисяч гривень щомісячно?

Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

  • військовослужбовці ракетних військ і артилерії;
  • льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
  • моряки;
  • військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);
  • зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Хто продовжить отримувати 30 тисяч гривень щомісячно?

Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин. Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

Кому зменшать грошове забезпечення?

Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив обмеження на коло військовослужбовців, яким у період війни виплачується додаткова винагорода у 30 тис. грн. Нагадаємо, досі таку доплату отримували усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України, тобто і у тилу.

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Теги: Міноборони полковник гроші

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