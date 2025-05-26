Карʼєра у міжнародній компанії: робота мрії у LEROY MERLIN

LEROY MERLIN має єдиний для всієї компанії Кодекс етики, який гарантує рівність, повагу та гідне ставлення до кожного співробітника

Сильна команда з людськими цінностями, де кожен працівник має значення – це про компанію ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна. Майже для 600 співробітників компанія стала більше, ніж просто місцем роботи – це компанія, де можна самореалізуватися і здобути підтримку.

«Ми – про людей. І клієнти, і працівники – це серце нашої компанії. Ми створюємо умови, де кожен може розкрити свій потенціал», – зазначає Анастасія Матіюк, HR-директорка мережі будівельних гіпермаркетів.

Єдиний Кодекс етики: рівні можливості для кожного

LEROY MERLIN має єдиний для всієї компанії Кодекс етики, який гарантує рівність, повагу та гідне ставлення до кожного співробітника, незалежно від віку, статі, національності чи фізичних можливостей.

На підтвердження – понад 30 співробітників з інвалідністю успішно працюють у різних підрозділах компанії. Для кожного з них створені умови відповідно до індивідуальних потреб.

фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Кар’єра у компанії – за індивідуальним планом розвитку

LEROY MERLIN системно інвестує у внутрішній розвиток своїх співробітників. Той, хто приходить працювати на рядові посади, наприклад, продавцем-консультантом, за 2-3 роки може вирости до керівника сектору або координатора. В компанії пишаються, що у центральному офісі до 75% керівного складу виросли всередині колективу.

У кожного співробітника в компанії є власний план розвитку. Навчання – це постійний процес, який супроводжує працівника від початку роботи.

Благодійність LEROY MERLIN: кожен робить свій внесок

Після початку повномасштабної війни ЛЕРУА МЕРЛЕН ініціювала створення благодійного фонду Solidarity, який допомагає відбудовувати зруйновані бойовими діями об’єкти. Співробітники компанії також беруть участь у відновленні соціальної інфраструктури – власноруч у свій неробочий час допомагають фарбувати стіни, прибирати приміщення після ремонту, декорувати простір.

фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Європейський підхід до роботи – у всьому

LEROY MERLIN Україна – частина потужної міжнародної групи, яка працює за принципами відкритого, відповідального та прозорого управління. Компанія дотримується всіх норм українського законодавства: працівники мають офіційну заробітну плату, оплачувані відпустки, лікарняні та медичне страхування.

Лояльність співробітників говорить сама за себе: кожен третій працює в компанії вже понад 17 років – від моменту відкриття мережі в Україні. Це команда, яка зростає разом і впевнено рухається до спільної мети.