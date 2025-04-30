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Гетманцев анонсував зміни правил прийому до «Клубу білого бізнесу», з якого вже вилетіли 2 тис. фірм

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Гетманцев анонсував зміни правил прийому до «Клубу білого бізнесу», з якого вже вилетіли 2 тис. фірм
Гетманцев: Виключення зі списку «клубу» не є автоматичною підставою для проведення податкових перевірок, тому що план перевірок переглядається двічі на рік
фото: sluga-narodu.com

Нардеп про принципи формування Клубу білих: «Були прикрі помилки»

До правил вступу до «Клубу білого бізнесу» будуть внесені певні зміни, бо практика показала, що деякі випадки не регулюються правилами, і це створює проблеми у роботі «клубу». Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Законопроєкт щодо створення «Клубу білого бізнесу» Верховна Рада прийняла минулого року. До нього увійшли підприємства, що є сумлінними платниками податків і заслуговують на певні преференції від держави – зокрема, мораторій на податкові перевірки. Список змінюється щоквартально. 

«Наразі ми маємо фактично другу ітерацію цього списку («Клубу білого бізнесу» – «Главком»). У ньому 8199 платників податків, на 55 платників менше, ніж в попередньому переліку. Більше двох з половиною тисяч платників прийшли і приблизно стільки ж пішли. Якщо говорити про структуру списку, то дуже додалося представництво фізичних осіб-підприємців – плюс 581 ФОП, загалом їх 732. Також є 211 резидентів «Дія.City», – зазначає депутат.

Серед тих, хто пішов з «Клубу білого бізнесу», є платники, які мають формальні порушення, – наприклад, несвоєчасне подання декларації. Наразі одного такого порушення достатньо, аби залишити список.

«Насправді ми запровадили «Клуб білого бізнесу» не для того, аби дати комусь якісь преференції, а щоб побудувати нормальні цивілізовані взаємовідносини між Податковою і бізнесом. Мета – аби бізнес розумів прозорі критерії, відповідно до яких Податкова взагалі не буде його бачити. Якщо ти виконуєш ці прості правила і не вчиняєш порушень, то тебе не перевіряють в межах планових податкових перевірок. Це – частина нашого ризикоорієнтованого підходу, який ми вже три роки ефективно реалізуємо», – розповідає Данило Гетманцев.

За результатами першого кварталу певні правила входження до списку будуть змінені, бо, як зазначає нардеп, штраф у 340 грн не мав би бути приводом для виключення компанії із переліку «білого бізнесу», якщо штраф був сплачений і питання закрите.

«Наведу приклад: у нас є такий критерій для включення до клубу, як заробітна плата на підприємстві вище середньої і по регіону, і по галузі. І є великий виробник цементу в Івано-Франківській області, який є єдиним в цій галузі у цьому регіоні. Тобто він навіть теоретично не може виконати цей показник. Практика показала нам цю прикру помилку, і ми, безперечно, її виправимо. Як і деякі інші питання, які також треба обговорити. Можу анонсувати, що в травні буде внесений законопроєкт щодо доопрацювання критеріїв «Клубу білого бізнесу», – відзначає Гетманцев.

За даними дослідження Європейської бізнес-асоціації, 48% опитаних підприємців бажає потрапити до «Клубу білого бізнесу». Натомість Данило Гетманцев наголошує: «Інша справа – чи навчилися люди враховувати ці критерії у своїй роботі, аби їм відповідати. Мабуть, не всі, бо інакше у нас не було б такої ротації – більше двох тисяч підприємств за квартал. Закликаю тих, хто був виключений з цього списку, над цим попрацювати, аби наступного кварталу до нього повернутися».

Також він додає, що виключення зі списку «клубу» не є автоматичною підставою для проведення податкових перевірок, тому що план перевірок переглядається двічі на рік. Підприємства не були включені у попередній план, бо знаходилися у «білому» списку, проте можуть бути включені у наступний план перевірок за друге півріччя. Натомість нардеп наголошує, що це рішення не буде автоматичним, тому що для потрапляння на перевірку особа повинна мати цілий набір певних ризиків.

Раніше глава Податкової повідомив, скільки грошей заробили українці на OnlyFans. Наприкінці 2024 року 350 моделей платформи задекларували 305,4 млн грн доходу Протягом 2020-2022 років українці отримали $111 млн на платформі OnlyFans.

Нагадаємо, деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію, що Податкова служба начебто отримає доступ до банківської таємниці. Нібито цього року банки можуть почати передавати інформацію про рахунки українців, однак інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Теги: бізнес Данило Гетманцев податки

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