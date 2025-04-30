Гетманцев анонсував зміни правил прийому до «Клубу білого бізнесу», з якого вже вилетіли 2 тис. фірм

Гетманцев: Виключення зі списку «клубу» не є автоматичною підставою для проведення податкових перевірок, тому що план перевірок переглядається двічі на рік

Нардеп про принципи формування Клубу білих: «Були прикрі помилки»

До правил вступу до «Клубу білого бізнесу» будуть внесені певні зміни, бо практика показала, що деякі випадки не регулюються правилами, і це створює проблеми у роботі «клубу». Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Законопроєкт щодо створення «Клубу білого бізнесу» Верховна Рада прийняла минулого року. До нього увійшли підприємства, що є сумлінними платниками податків і заслуговують на певні преференції від держави – зокрема, мораторій на податкові перевірки. Список змінюється щоквартально.

«Наразі ми маємо фактично другу ітерацію цього списку («Клубу білого бізнесу» – «Главком»). У ньому 8199 платників податків, на 55 платників менше, ніж в попередньому переліку. Більше двох з половиною тисяч платників прийшли і приблизно стільки ж пішли. Якщо говорити про структуру списку, то дуже додалося представництво фізичних осіб-підприємців – плюс 581 ФОП, загалом їх 732. Також є 211 резидентів «Дія.City», – зазначає депутат.

Серед тих, хто пішов з «Клубу білого бізнесу», є платники, які мають формальні порушення, – наприклад, несвоєчасне подання декларації. Наразі одного такого порушення достатньо, аби залишити список.

«Насправді ми запровадили «Клуб білого бізнесу» не для того, аби дати комусь якісь преференції, а щоб побудувати нормальні цивілізовані взаємовідносини між Податковою і бізнесом. Мета – аби бізнес розумів прозорі критерії, відповідно до яких Податкова взагалі не буде його бачити. Якщо ти виконуєш ці прості правила і не вчиняєш порушень, то тебе не перевіряють в межах планових податкових перевірок. Це – частина нашого ризикоорієнтованого підходу, який ми вже три роки ефективно реалізуємо», – розповідає Данило Гетманцев.

За результатами першого кварталу певні правила входження до списку будуть змінені, бо, як зазначає нардеп, штраф у 340 грн не мав би бути приводом для виключення компанії із переліку «білого бізнесу», якщо штраф був сплачений і питання закрите.

«Наведу приклад: у нас є такий критерій для включення до клубу, як заробітна плата на підприємстві вище середньої і по регіону, і по галузі. І є великий виробник цементу в Івано-Франківській області, який є єдиним в цій галузі у цьому регіоні. Тобто він навіть теоретично не може виконати цей показник. Практика показала нам цю прикру помилку, і ми, безперечно, її виправимо. Як і деякі інші питання, які також треба обговорити. Можу анонсувати, що в травні буде внесений законопроєкт щодо доопрацювання критеріїв «Клубу білого бізнесу», – відзначає Гетманцев.

За даними дослідження Європейської бізнес-асоціації, 48% опитаних підприємців бажає потрапити до «Клубу білого бізнесу». Натомість Данило Гетманцев наголошує: «Інша справа – чи навчилися люди враховувати ці критерії у своїй роботі, аби їм відповідати. Мабуть, не всі, бо інакше у нас не було б такої ротації – більше двох тисяч підприємств за квартал. Закликаю тих, хто був виключений з цього списку, над цим попрацювати, аби наступного кварталу до нього повернутися».

Також він додає, що виключення зі списку «клубу» не є автоматичною підставою для проведення податкових перевірок, тому що план перевірок переглядається двічі на рік. Підприємства не були включені у попередній план, бо знаходилися у «білому» списку, проте можуть бути включені у наступний план перевірок за друге півріччя. Натомість нардеп наголошує, що це рішення не буде автоматичним, тому що для потрапляння на перевірку особа повинна мати цілий набір певних ризиків.

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