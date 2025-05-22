Штучний інтелект вплине на кожне четверте робоче місце у світі – ООН

Серед жінок ймовірність того, що їхня робота зміниться під впливом штучного інтелекту, значно вища

На кожне четверте робоче місце у світі вплине генеративний штучний інтелект. Такими є висновки нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK). Про це пише «Главком» із посиланням на сайт ООН.

Згідно з дослідженням, найбільш ймовірним результатом використання штучного інтелекту (ШІ) стане трансформація роботи, а не повна заміна людини комп'ютером.

«Ми вийшли за рамки теорії, щоб створити інструмент, що базується на даних про реальні робочі місця. Об'єднавши людський досвід, експертний аналіз та моделі генеративного ШІ, ми створили відтворюваний метод, який допоможе країнам оцінювати ризики та ефективно реагувати на те, що сталося», – сказав Павел Гмирек, старший науковий співробітник Міжнародної організації праці та провідний автор дослідження.

Відповідно до доповіді, професії можна групувати відповідно до рівня впливу генеративного ШІ.

ШІ може по-різному вплинути на жінок та чоловіків на ринку праці

Близько 25% робочих місць у світі потенційно схильні до впливу ШІ, а в розвинених країнах цей показник сягає 34%. При цьому серед жінок ймовірність того, що їхня робота зміниться під впливом ШІ, значно вища.

У розвинених країнах робочі місця з найвищим ризиком автоматизації становлять 9,6% жіночої зайнятості – порівняно з 3,5% таких робочих місць серед чоловіків, йдеться у доповіді.

Які професії схильні до найбільшого ризику

Згідно з доповіддю, офісна робота зазнає найбільшого впливу технологій ШІ через теоретичну здатність генеративного ШІ автоматизувати багато завдань. Однак можливості ШІ, що розширюються, також поширюються на низку когнітивних професій, пов'язаних зі ЗМІ, програмним забезпеченням і фінансами.

При цьому коло професій, які можуть бути повністю автоматизовані, залишається обмеженим, оскільки багато завдань, як і раніше, вимагають участі людини, зазначають експерти.

Потрібні інклюзивні стратегії

Експерти закликають уряди, профспілки та інші організації брати участь у соціальному діалозі та формувати інклюзивні стратегії, які можуть підвищити продуктивність, якість роботи та зберегти робочі місця.

«Легко загубитися в галасі довкола ШІ. Нам потрібна ясність і контекст», – сказала Джанін Берг, старший економіст МОП, додавши, що організація підтримуватиме країни у підготовці ринків праці до більш справедливого цифрового майбутнього.

Нагадаємо, деякі українські компанії, зокрема Prostor, «Нова пошта» і МХП відкрили вакансії директорів зі штучного інтелекту. Топпосада з’явилася на хвилі інтересу до штучного інтелекту. Бізнеси шукають фахівців, здатних впроваджувати інструменти штучного інтелекту в операційні процеси. Компанії очікують, що фахівець на посаді допоможе інтегрувати штучний інтелект в операційні та стратегічні процеси: від оптимізації логістики до автоматизації обслуговування клієнтів.

До слова, Марк Цукерберг заявив, що Meta розробляє систему штучного інтелекту (ШІ), здатну автоматизувати весь цикл рекламної кампанії. Бізнесу достатньо сформулювати мету кампанії, вказати, скільки він готовий заплатити за досягнення результату, і підключити банківський рахунок, а ШІ-система автоматично йтиме до намічених цілей.