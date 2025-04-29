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Трамп звільнив понад 120 тисяч держслужбовців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп звільнив понад 120 тисяч держслужбовців
Через політику Трампа роботу втратили тисячі американців
фото із відкритих джерел

Понад 120 тис. держслужбовців у США втратили роботу після приходу Трампа до влади

Щонайменше 121 тис. федеральних держслужбовців у США було звільнено після приходу до влади американського лідера Дональда Трампа у січні цього року. Як передає «Главком», про це повідомила телекомпанія CNN із посиланням на власні підрахунки.

За даними видання, масові звільнення торкнулися близько 30 відомств, але найбільше постраждало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – після кількох хвиль скорочень персоналу його діяльність було припинено. Міністерство освіти звільнило 51% своїх співробітників та закрило 7 із 12 регіональних відділень. Значної кількості службовців втратили Міністерство житлового будівництва та міського розвитку США та національні інститути охорони здоров'я, що входять до складу Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб.

На думку експертів, з якими поговорила телекомпанія, наслідки цих звільнень вже відчуваються американцями і ставлять під сумнів здатність уряду задовольняти інтереси своїх громадян у сферах освіти, охорони здоров'я, громадської безпеки.

Незабаром після інавгурації Трамп оголосив про низку заходів щодо скорочення роздутого держапарату та боротьби з бюрократією. Він зокрема доручив американському підприємцю Ілону Маску очолити роботу Департамент ефективності уряду США (DOGE).

Згідно з опублікованим 28 квітня опитуванням телекомпанії ABC, газети The Washington Post і cоціологічної служби Ipsos, близько 57% американців не схвалюють результати діяльності Маска в адміністрації Трампа.

Нагадаємо, до Палати представників внесено пропозицію щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. 

Як пише медіа Axios, це вже не перша спроба оголосити імпічмент Трампу цьогоріч. Так, на початку квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент чинному президентові США.

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Теги: США імпічмент робота Дональд Трамп звільнення

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