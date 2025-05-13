MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита

Ми живемо у часи, коли стратегія народжується не лише в брифі, а в реальності, де переплелися війна, культура, емоція, зміни. Креативні рішення, інноваційні проєкти та соціальні ініціативи стали новою базою. Бо сучасний маркетинг – не про гучність, а про значення. Як не загубитися на маркетинговому полі? Як українським маркетологам та комунікаційникам витягувати ті самі інсайти із контексту, що влучають у ціль?

Як соняхи тягнуться до сонця, так і топові маркетологи, креативники та комунікаційники України – до ідей, що прояснюють хаос і ведуть уперед. 4 червня на MRKTNG MRTHN 2025 від онлайн-медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ вони поділяться променями інсайтів, які допоможуть вам втілити правильні маркетингові стратегії. Цьогорічна тема події – «Під сонцем інсайтів» – натхненна баладою Івана Драча, де навіть сонце сходить не випадково, а щоб запалити думку.

Реєстрація вже відкрита на mrktng.mmr.ua – лови своє місце під сонцем, поки воно в зеніті.

Запрошуємо креативників, комунікаційників та маркетологів, а також представників світу мистецтва, військового маркетингу та інших, щоб поговорити про:

Креатив у дії. Як втримати увагу у світі, де її ніхто не має? Тут зберуться кейси вау-маркетингу, нестандартних кампаній і колаборацій, які влучають просто в серце. Як перетворити маркерні нотатки у сенси. Про соціальний маркетинг, що виходить за межі продажу і стає частиною змін у суспільстві. Бренди-пластиліни. Як виживати й трансформуватися під час кризи? Про стратегії стійкості, перезапуск брендів і адаптацію в реальному часі. Інші сцени, інші голоси. На перетині культури, маркетингу та досвіду війни. Хто створює нові наративи і як вони впливають на бренди? Ті самі інсайти. Дані, аналітика, інтуїція – як ухвалювати рішення, коли стабільність стала рідкістю?

Що чекає на марафоні?

4 панельні дискусії

30+ спікерів – ті, хто формує змісти ринку

500+ учасників офлайн спільноти та 8000+ онлайн глядачів

4 панельні дискусії – глибокі, чесні, гострі

1 день – максимум інсайтів.

На нас очікують інсайти від:

Сергія Грабчака, маркетинг-директора Ощадбанку,

Романа Гурбанова, креативного директора і співзасновника агенції Taktika,

Маріанни Коніної, Founder & CEO Reputation City,

Ірини Метньової, засновниці Vandog Agency,

Ксенії Сікорської, маркетинг-директорки ПУМБ

Оксани Бондаренко, командира пресслужби бригади НГУ «Азов»

та неймовірного складу інших експертів.

У межах марафону – нагородження найсильніших маркетингових кейсів року X-RAY.

Слідкуйте за оновленнями програми на сайті і сторінці MMR у Facebook та Telegram. Розширюємо кордони ідей і межі рішучості разом!

Сонце вже сходить. Побачимось під його світлом. Під сонцем інсайтів MRKTNG MRTHN 2025

Генеральний партнер: Ощадбанк Генеральний інформаційний партнер: 1+1 media

Реєстрація за посиланням: mrktng.mmr.ua – хапайте свій квиток першими.