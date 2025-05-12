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Американець хотів зробити прибутковий бізнес за 24 години: чим завершився експертимент

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Американець хотів зробити прибутковий бізнес за 24 години: чим завершився експертимент
фото: iStock

Чоловік розробив концепцію платформи, що дозволяє компаніям оцінювати рівень знань співробітників у галузі ШІ та підвищувати їхню кваліфікацію

Підприємець з Юти каже, що штучний інтелект допоміг йому побудувати бізнес з шестизначним оборотом лише за кілька днів. Про це пише «Главком» із посиланням на kutv.com.

«Одного дня я прокинувся і вирішив кинути собі виклик – побудувати прибутковий бізнес за один день. Я подумав: «Мені потрібно створити щось, де я, можливо, зможу навчити людей штучному інтелекту», – пояснив Джон Чейні.

Йому це вдалося завдяки запуску GenAIPI компанії, що спеціалізується на навчанні персоналу навичкам роботи зі штучним інтелектом. Реалізація проєкту зайняла трохи більше часу, аніж планувалося – від початкової ідеї до укладання першого контракту на $15 тис. минуло п'ять днів.  

Чейні розробив концепцію платформи, що дозволяє компаніям оцінювати рівень знань співробітників у галузі ШІ та підвищувати їхню кваліфікацію в цій галузі. Знайшовши партнера для реалізації задуму, він успішно підписав контракт.

Однак Хоуп Фейгл, керівник стратегічної групи в Університеті Юта-Веллі, попереджає про необхідність обдуманого підходу до впровадження штучного інтелекту, оскільки його ефективність може значно змінюватись залежно від конкретних завдань. 

До слова, Марк Цукерберг заявив, що Meta розробляє систему штучного інтелекту (ШІ), здатну автоматизувати весь цикл рекламної кампанії. Бізнесу достатньо сформулювати мету кампанії, вказати, скільки він готовий заплатити за досягнення результату, і підключити банківський рахунок, а ШІ-система автоматично йтиме до намічених цілей. Ключовим компонентом такого продукту стане розміщення тисяч «тестових» оголошень, згенерованих ШІ, у Facebook, Instagram та Threads.

 

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Теги: США бізнес штучний інтелект

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