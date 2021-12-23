Эксперт рассказал, сколько недополучит государство от продажи Марьянского участка без аукциона

По мнению Каца, чиновники должны были провести доразведку Марьянского участка, и выставить его на аукцион как участок с известняком государственного значения

Бизнесмен Кац утверждает, что попытка безаукционной продажи Марьянского участка может быть частью «схематоза»

Государственная служба геологии и недр Украины без открытого аукциона продает участок известняков Марьянский в Днепропетровской области. Если бы Госгеонедр выставили участок на аукцион, государство получило бы от его продажи в десятки раз больше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление коммерческого директора ООО «ФерроМет1» Романа Каца в интервью специализированному порталу Nadra.info.

Издание уточняет, что Марьянский участок был предложен для выкупа без аукциона в декабре, и Госгеонедра ожидают заявку на его приобретение до 2 января 2022 года.

«Площадь участка 88 га … на участке от 16 до 19 млн тонн известняков», – комментирует Роман Кац.

Бизнесмен утверждает, что попытка безаукционной продажи Марьянского участка может быть частью «схематоза», связанного с манипуляцией статусом полезного ископаемого. На Марьянском месторождении известняки государственного значения, а на соседнем одноименном Марьянской участке – местного.

«Мы говорим с вами об одной территории. Есть государственное месторождение национального значения. Известняк на этом месторождении – материал для производства цементного сырья. Это месторождение очень хорошо исследовано еще в 1963-1973 гг., было пробурено порядка 177 скважин. А значит, хорошо известно, что есть под землей. И вдруг мы узнаем, что неподалеку, буквально в 500 метрах, появляется участок Марьянский, который номинировали на геологическое изучение. И этот участок номинируется как участок с полезным ископаемым местного значения. Итак, на одной территории, на одной площади: слева – месторождение государственного значения и сырье для цементной и металлургической промышленности, а справа на том же месторождении – известняк, который уже стал ископаемым местного значения. На что это похоже? Мне похоже на чей-то «схематоз». Если сырье местного значения, и только один недропользователь заинтересован в приобретении – ему может быть предоставлен этот участок вне конкурса по стартовой цене. Очевидная попытка без аукциона отдать за копейки перспективный участок недр», – предупреждает Роман Кац.

По его мнению, чиновники должны были провести доразведку участка, и выставить его на аукцион как участок с известняком государственного значения.

«Что мешало Госгеонедрам за небольшие сравнительно деньги – 200-300 тыс. грн, зная, что рядом есть месторождение общегосударственного значения, самим доизучить участок, пробурить с десяток скважин и номинировать эту территорию также как месторождение общегосударственного значения?» – спрашивает Кац.

Если бы такая доразведка была проведена, государство могло бы просить за Марьянский участок куда больше, чем 773 тыс. грн, уверен бизнесмен. Озвученную чиновниками стартовую цену Роман Кац назвал «символической».

«После геологического изучения самими Госгеонадрами старт этого участка начинался бы с десятка миллионов гривен. Он стоит в десятки раз дороже, чем сейчас. Именно поэтому у меня очень неоднозначное отношение к таким действиям Госгеонадр», – объясняет Роман Кац.

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