На річці Дніпро облаштують 12 туристичних локацій: маршрути та ціни

Щоб розвинути річковий туризм, по Дніпру розроблять маршрут з 12 зупинками

В Україні розроблять маршрут по річці Дніпра із зупинками в 12 локаціях.Про це заявила заступниця голови Київської ОДА Тетяна Щербак в ефірі телеканалу «Дом».

«Туризм по Дніпру – це наша родзинка, тут буде 12 локацій. Це Вишгородський історичний музей, це Вишгородська набережна дуже красива, це Межигір'я... Це старовинний козацький монастир... Тобто маршрути від Чорнобиля до Вишгорода, від Вишгорода в Переяслав – і далі», – сказала Щербак.

Якщо в Туреччині водні перевезення використовуються також в форматі таксі, то в Україні поки що акцент робиться на туризмі, зазначила чиновниця.

«Це туризм, який залучає інвестиції, розвиває наші громади, людям дає можливість побачити красу не тільки Туреччини, але і рідної України. Дуже багато людей, які не знають, що є в Україні, зате дуже добре орієнтуються, що є в Туреччині. Ми хочемо це змінити», – додала Щербак.

За її словами, двогодинна прогулянка на 60-місному теплоході від Вишгорода в напрямку Канівського водосховища коштує 150 грн на людину, ціна на більш тривалий маршрут вища.

«Маршрути розробляються для середньостатистичної людини. Для того, щоб людина могла собі це дозволити. Це важливо», – наголосила чиновниця.

Водночас однією з проблем в контексті збільшення тривалості маршрутів є те, що 60-місцеві теплоходи мають малу швидкість, наприклад, шлях до Канева займає десять годин.

«Будемо залучати інвестиції, щоб були більш сучасні катери, які зможуть завершити цей маршрут в один день, з точками зупинки, щоб людям була можливість і вийти, походити, подивитися щось. Але це не повинно бути довше, ніж один день», – каже Щербак.

У свою чергу власники суден відзначають, що зараз собівартість маршруту до Канева на 60-місному прогулянковому катері становить приблизно тисячу гривень з людини, на 12-місному – 1800 грн. У собівартість зокрема входить плата за переміщення по поверхні води, причали, найдорожче – це дизпаливо. Влада обговорює можливість надання пільг для перевізників, залучених в туристичну галузь.

Як повідомлялося, офіційне відкриття купального сезону у Києві оголосять найближчим часом.

Підприємство «Плесо» на запит надало перелік пляжів і карту, де рекомендують купатися.

Проте, наразі у Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендується.

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