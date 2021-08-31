НКРЕКП планує передчасно скасувати обмеження маніпуляцій трейдерів на ринку електроенергії, – нардеп

«Маніпуляції трейдерів-спекулянтів призвели до того, що в країні складна ситуація з запасами вугілля», – Кучеренко

НКРЕКП на засідання 1 вересня може скасувати частину обмежень, які не давали можливості недобросовісним трейдерам спекулювати на ринку електричної енергії.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«Наша пісня хороша… Завтра НКРЕКП планує вчергове змінити Правила роботи ринку, щоби дати підзаробити трейдерам, як я розумію», – повідомив нардеп.

Він нагадав, що якраз маніпуляції трейдерів-спекулянтів призвели до того, що зараз в країні складна ситуація з запасами вугілля.

Нардеп закликав НКРЕКП утриматися від чергових необдуманих змін до правил роботи ринку електричної енергії і дати можливість реальним виробникам можливість підготуватися до опалювального сезону.

«Ще жоден опалювальний сезон у нас не проходив за одними правилами. Постійно в НКРЕКП щось по ходу вигадували, міняли і зрештою ніхто прогнозувати ситуацію наперед не мав змоги. Єдине, що зараз потрібно галузі, це розуміння, що цього опалювального сезону правила змінюватися не будуть. Ніхто не здатний планувати свою роботу, коли кожного тижня існує ризик, що на засіданні НКРЕКП знову переглянуть правила ринку», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін, спровокованого недобросовісними трейдерами-спекулянтами, ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася. Маніпуляції трейдерів були припинені і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

В порядку денному засідання НКРЕКП 1 вересня передбачений проект рішення про скасування частини нещодавніх рішень НКРЕКП, які унеможливили маніпуляції спекулянтів і посередників на ринку електричної енергії.