Міністр пояснив, як виник дефіцит вугілля в Україні

Галущенко наголосив, що завдяки зусиллям Міненерго, наразі ціна дозволяє генеруючим компаніям працювати не в збиток і закуповувати достатню кількість вугілля

Брак палива виник через аномальне паlіння цін на електроенергію в квітні-липні 2021, – Галущенко

Нехватка вугілля на складах ТЕС виникла через аномальне падіння цін на електроенергію в квітні-липні 2021 року, спровоковане недобросовісними трейдерами-посередниками.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю виданню «Інтерфакс-України».

«Коли собівартість виробництва електричної енергії тепловими електростанціями, які працюють на вугіллі, складає близько 1 600 грн/МВт.год, а ціна електроенергії на ринку 600 грн чи навіть 400 грн, то навіщо ж працювати собі у збиток? З точки зору бізнесу я це прекрасно розумію. Ситуація з вугіллям – це наслідок ситуації на ринку», – повідомив міністр енергетики.

Галущенко наголосив, що завдяки зусиллям Міненерго, наразі ціна дозволяє генеруючим компаніям працювати не в збиток і закуповувати достатню кількість вугілля.

«Ми бачимо, що вже почали укладати контракти на імпорт вугілля. ДТЕК уже про це заявив, і «Центренерго» працює над тим, щоб теж додатково законтрактуватися по імпорту. Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП», – наголосив міністр.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. Т. 27 серпня ДТЕК і «Центренерго» домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.