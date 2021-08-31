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    Економіка та фінанси

    Міністр пояснив, як виник дефіцит вугілля в Україні

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    Галущенко наголосив, що завдяки зусиллям Міненерго, наразі ціна дозволяє генеруючим компаніям працювати не в збиток і закуповувати достатню кількість вугілля - Міністр пояснив, як виник дефіцит вугілля в Україні
    Галущенко наголосив, що завдяки зусиллям Міненерго, наразі ціна дозволяє генеруючим компаніям працювати не в збиток і закуповувати достатню кількість вугілля

    Брак палива виник через аномальне паlіння цін на електроенергію в квітні-липні 2021, – Галущенко

    Нехватка вугілля на складах ТЕС виникла через аномальне падіння цін на електроенергію в квітні-липні 2021 року, спровоковане недобросовісними трейдерами-посередниками.

    Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю виданню «Інтерфакс-України».

    «Коли собівартість виробництва електричної енергії тепловими електростанціями, які працюють на вугіллі, складає близько 1 600 грн/МВт.год, а ціна електроенергії на ринку 600 грн чи навіть 400 грн, то навіщо ж працювати собі у збиток? З точки зору бізнесу я це прекрасно розумію. Ситуація з вугіллям – це наслідок ситуації на ринку», – повідомив міністр енергетики.

    Галущенко наголосив, що завдяки зусиллям Міненерго, наразі ціна дозволяє генеруючим компаніям працювати не в збиток і закуповувати достатню кількість вугілля.

    «Ми бачимо, що вже почали укладати контракти на імпорт вугілля. ДТЕК уже про це заявив, і «Центренерго» працює над тим, щоб теж додатково законтрактуватися по імпорту. Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП», – наголосив міністр.

    Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

    Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. Т. 27 серпня ДТЕК і «Центренерго» домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.

    Теги: ТЕС США міністр вугілля Міненерго імпорт ТЕЦ ДТЕК Центренерго Герман Галущенко
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    Міністр пояснив, як виник дефіцит вугілля в Україні