Маніпуляції трейдерів-спекулянтів на енергоринку потребують невідкладного розслідування АМКУ, – D.Trading

2 липня ціни на електроенергію на «ринку на добу наперед» упали до історичного мінімуму

Маніпуляції трейдерів-посередників на ринку електроенергії, які тривають уже понад рік, дійсно потребують невідкладного розслідування з боку Антимонопольного комітету.

Про це повідомили в прес-службі компанії D.Trading, коментуючи рішення АМКУ розпочати розслідування за фактом маніпуляцій трейдерів на енергоринку.

«Ми вважаємо, що розслідування АМКУ щодо маніпуляцій на ринку на добу наперед є своєчасним та необхідним. D.Trading неодноразово звертав увагу на зростаючі обсяги цінових маніпуляцій зі сторони трейдерів-спекулянтів, які продовжуються на новому ринку електроенергії вже понад рік», – повідомили в D.Trading.

В компанії наголосили, що такі маніпуляції вже неодноразово призводили до обвалу цін на ринку та спричинили, серед іншого, до погіршення фінансової ситуації в галузі та накопиченні боргів.

«На сьогоднішній день зазначені маніпуляції призвели до того, що вітчизняні виробники електроенергії доведені до межі банкрутства, а обсяг боргів в галузі вже давно перевищив 50 млрд грн. Безумовно, такі факти потребують невідкладного розслідування та втручання зі сторони уповноважених органів», – підсумували в D.Trading.

Нагадаємо, 2 липня ціни на електроенергію на «ринку на добу наперед» (РДН) упали до історичного мінімуму. За інформацією Міністерства енергетики, причиною стали зловживання трейдерів та посередників в сегменті РДН..

4 липня НКРЕКП лише тимчасово, на 4 дні, заборонила трейдерам подавати заявки на продаж струму нижче реальної собівартості його виробництва на АЕС. Однак держпідприємства «Енергоатом» та «Центренерго» назвали ці кроки недостатніми.

6 липня відбулася нарада в Міненерго, за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації трейдерів та посередників на енергоринку.

Того ж дня Антимонопольний комітет повідомив про намір розслідувати маніпуляції трейдерів на ринку електроенергії.