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    Президент не повинен допустити ріст тарифів на розподіл газу, якщо не хоче втратити рейтинг – політолог

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    Президент не повинен допустити ріст тарифів на розподіл газу, якщо не хоче втратити рейтинг – політолог

    Кушнір вважає, що Зеленський може втратити довіру своїх виборців

    Підвищення тарифу на розподіл газу спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги, в ситуацію має втрутитись уряд та Антимонопольний комітет. Про це заявила політолог Світлана Кушнір, коментуючи пропозицію облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, підвищити в кілька разів тариф на розподіл газу.

    «Від 2 до 8 грн може зрости така ціна за доставку газу. І мені здається, що зараз має включатися Кабінет міністрів і Антимонопольний комітет. Тому що таким чином треба врегулювати цю ситуацію», - зазначила Кушнір.

    На її думку, якщо зараз буде підвищено тариф на розподіл газу, населення перестане сплачувати рахунки за комунальні послуги через неспроможність.

    «Так, ми можемо безкінечно підвищувати ціни на комірне, але тоді ми розуміємо, що будуть зростати неплатежі. За цей рік лише зросла заборгованість за вжиті послуги на 7, 5 млрд. грн. І це катастрофічна ситуація. Ми давно перевалили за 65 млрд. загальної сукупної заборгованості… Це призводить до банкротства нашої сфери житлово-комунального господарства. Цього допускати не можна», – наголосила Кушнір.

    Також, на її переконання, у ситуацію має втрутитися президент, якщо не хоче втратити довіру своїх виборців.

    «Зростання цін вже позначилося. Ми бачимо, що за останній час рейтинги президента і його партії починають валитися. Причому на значні цифри. Або ви берете важелі управління і розумно розподіляєте ті ресурси, які у нас є для того, щоб допомогти українцям і промисловості пройти цей складний період, або готуйтеся до перевиборів. Іншого шляху демократичного у нас немає», – переконана експерт.

    Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, якими володіє Дмитро Фірташ, подала проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.

    Водночас в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг зазначили, що обґрунтованість таких проектів буде ретельно перевірена, адже регулятор затверджує не бажані тарифи і наміри окремих компаній, а виключно економічно-обґрунтовані тарифи.

    Теги: газ тарифи Дмитро Фірташ рейтинг Володимир Зеленський президент
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    Президент не повинен допустити ріст тарифів на розподіл газу, якщо не хоче втратити рейтинг – політолог