Ціни на газ в Європі знову поповзли вгору

Спотова ціна на газ в Європі вранці 1 листопада зросла на 14%

1 листопада ціна на газ становила $827,09 за тисячу кубометрів

В Європі відновилося зростання цін на газ: на біржі ICE Futures ціна грудневого ф'ючерсу на TTF виросла до $885 за тисячу кубометрів.

Так, 1 листопада ціна на газ становила $827,09, при тому, що 30 жовтня торги закрилися на рівні $775.

Спотова ціна на газ в Європі вранці 1 листопада зросла на 14% на тлі переведення газопроводу «Ямал-Європ»а в реверсний режим, тобто із заходу на схід.

До слова, в Україні постачальники газу підвищили тарифи на листопад.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Вже увімкнули опалення майже в 6 тисячах житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Це – 70%. Також до тепла підключені понад 700 будинків ОСББ, ЖБК, відомчих, інвестиційних та інших.

Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

Тим часом в Україні бюджетні установи ризикують залишитися без опалення.

Водночас, субсидію можуть оформити навіть боржники. Мінсоцполітики оприлюднило роз'яснення, як це зробити.