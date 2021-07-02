У неділю буде закрито одну з центральних станцій київського метро

Станція «Палац спорту» тимчасово працюватиме лише як пересадочний вузол

У центрі Києва пройдуть антитерористичні навчання

У неділю, 4 липня, у зв’язку із проведенням антитерористичних навчань за участю правоохоронних органів станція метро «Палац спорту» не працюватиме на вхід та вихід. Станція буде закрита з 8:30 до 13:30. Про це інформує КП «Київський метрополітен».

Пересадочний вузол «Палац спорту» – «Площа Льва Толстого» працюватиме у звичайному режимі.

У метрополітені перепрошують за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, 4 липня Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання в центрі Києва.

Тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

СБУ попереджає, що під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Нагадаємо, у ніч на 28 травня Служба безпеки України провела планові антитерористичні навчання в київському метрополітені.

Служба безпеки України оприлюднила відео, як у столичній підземці проходили планові антитерористичні навчання.