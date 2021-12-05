Друге судно з американським вугіллям для ДТЕК прибуло в Україну

Українська сторона законтактувала сім суден на перевезення американського вугілля для ТЕС

Компанія законтрактувала 0,9 млн т газового вугілля, 470 тис. т з якого мають доставити до лютого

В Україну прибуло судно із 66 тис. вугілля зі США. Це друге судно, законтрактоване компанією Ріната Ахметова «ДТЕК Енерго», повідомляє пресслужба компанії.

«Незважаючи на дуже складні умови з доступністю та рекордними цінами на енергоносії на світових ринках, сьогодні ми зустрічаємо вже друге судно з вугіллям із США. Найближчими днями воно поповнить запаси наших ТЕС та дозволить забезпечити стабільність української енергосистеми у пікові періоди. Ми мобілізували весь готівковий ресурс для того, щоб у цих складних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у будинках українців, особливо в опалювальний сезон», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до кінця року очікується прибуття ще трьох суден із вугіллям класу «Панамакс».

Загалом протягом листопада-січня ДТЕК законтрактувала 470 тис. т вугілля. При цьому компанія домовилася про купівлю 0,9 млн т газового вугілля зі США, Казахстану і Польщі.

Також тривають переговори щодо додаткових контрактів. Зазначимо, що напередодні було розвантажено перше судно класу «Панамакс» із 60,5 тис. т вугілля для Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС, яке прибуло в Україну 21 листопада.

Раніше компанія заявляла, що очікує прибуття другого із семи законтрактованих суден з вугіллям типу Panamax (Панамакс) з Америки.

«Готуємося зустрічати друге із семи суден «Панамакс». Очікується воно в Україні вже наступного тижня та поповнить запаси власної генерації».

У компанії також зазначили, що 24 листопада перший Panamax з 60,5 тис. т вугілля, що був привезений ДТЕК для потреб державних ТЕС «Центренерго» з США, повністю розвантажили в порту «Южний».

«Наразі більше третини із зазначеного обсягу відвантажено у вагони, щоб вже в найкоротші терміни поповнити запаси державної генерації», – відзначили у ДТЕК Енерго.

Нагадаємо, ДТЕК законтрактував сім кораблів з вугіллям з США та Колумбії для проходження опалювального сезону. Частину вугілля компанія погодилася передати державній генерації, яка страждає від дефіциту вугілля.

Загалом ДТЕК домовився про імпорт 1,2 млн тонн вугілля і гарантував, що всі ТЕС компанії будуть забезпечені вугіллям до закінчення опалювального сезону.

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