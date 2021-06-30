  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    В СКМ считают, что цифровые интерфейсы помогут уменьшить общение чиновников с бизнесменами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Генеральный директор СКМ Олег Попов - В СКМ считают, что цифровые интерфейсы помогут уменьшить общение чиновников с бизнесменами
    Генеральный директор СКМ Олег Попов

    Руководитель СКМ Попов назвал запуск «Прозорро» хорошим шагом

    Генеральный директор АО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Олег Попов в интервью «Украинской правде» призвал к прозрачности взаимоотношений бизнеса и власти. В качестве примера он привел опыт западных стран.

    «Если посмотреть на зарубежные страны, то у них там есть площадки для обсуждения. Если Байден хочет поднять ставку подоходного налога с 21% до 28%, то там на этот счет идет обсуждение между властью и бизнесом. И в Украине обязательно нужна площадка, публичная и профессиональная, где бизнес и власть обсуждают решения до их принятия. Без нее любые решения могут казаться, или кем-то специально показываться, подозрительными. Или даже коррупционными», – сказал Олег Попов.

    Руководитель СКМ назвал запуск официальной площадки электронной системы публичных «Прозорро» хорошим шагом, уменьшающим общение чиновников с предпринимателями.

    «Вот я знаю, что в государстве есть такая система «Прозорро», что смогли сделать – это уже хорошо. Надо уменьшить общение чиновника с бизнесменом, чтоб между ними был цифровой интерфейс. Это большая, тяжелая работа», – отметил он.

    В инвестиционный портфель СКМ входят более 500 компаний и предприятий в 7 странах Европы и Серверной Америки. Общее количество сотрудников – около 200 тыс. человек. Ключевыми бизнесами СКМ являются горнометаллургический холдинг «Метинвест», энергетический холдинг ДТЭК, банк ПУМБ, телекоммуникационная компания «Укртелеком», страховые компании АСКА и «АСКА-Жизнь» и другие компании.

    Теги: бизнес ProZorro новости компания ДТЭК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В СКМ считают, что цифровые интерфейсы помогут уменьшить общение чиновников с бизнесменами