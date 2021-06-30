В СКМ считают, что цифровые интерфейсы помогут уменьшить общение чиновников с бизнесменами

Руководитель СКМ Попов назвал запуск «Прозорро» хорошим шагом

Генеральный директор АО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Олег Попов в интервью «Украинской правде» призвал к прозрачности взаимоотношений бизнеса и власти. В качестве примера он привел опыт западных стран.

«Если посмотреть на зарубежные страны, то у них там есть площадки для обсуждения. Если Байден хочет поднять ставку подоходного налога с 21% до 28%, то там на этот счет идет обсуждение между властью и бизнесом. И в Украине обязательно нужна площадка, публичная и профессиональная, где бизнес и власть обсуждают решения до их принятия. Без нее любые решения могут казаться, или кем-то специально показываться, подозрительными. Или даже коррупционными», – сказал Олег Попов.

Руководитель СКМ назвал запуск официальной площадки электронной системы публичных «Прозорро» хорошим шагом, уменьшающим общение чиновников с предпринимателями.

«Вот я знаю, что в государстве есть такая система «Прозорро», что смогли сделать – это уже хорошо. Надо уменьшить общение чиновника с бизнесменом, чтоб между ними был цифровой интерфейс. Это большая, тяжелая работа», – отметил он.

В инвестиционный портфель СКМ входят более 500 компаний и предприятий в 7 странах Европы и Серверной Америки. Общее количество сотрудников – около 200 тыс. человек. Ключевыми бизнесами СКМ являются горнометаллургический холдинг «Метинвест», энергетический холдинг ДТЭК, банк ПУМБ, телекоммуникационная компания «Укртелеком», страховые компании АСКА и «АСКА-Жизнь» и другие компании.