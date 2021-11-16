Через неефективність «Укрзалізниці» країна втрачає до 3% ВВП – гендиректор «Ковальської»

Через проблеми «Укрзалізниці» страждають її клієнти – Пилипенко

Системна криза в «Укрзалізниці» завдає бізнесу величезних збитків, а економіка країни недоотримує до 3% ВВП. Про це написав генеральний директор ПБГ «Ковальська» Сергій Пилипенко на своїй сторінці в Facebook.

«Минулого тижня наша компанія стикнулася з надзвичайною ситуацією, яка відбулася з нами вперше і, на жаль, скоріше за все, не в останнє. 80% виробничих потужностей «Ковальської» зупинилися на кілька діб через неможливість доставити сировину залізницею.

Понад 500 вагонів з цементом і щебенем нікуди не рухалися через тотальну відсутність тяги. Ми зупинили відвантаження бетону для наших клієнтів і всі сили кинули на те, щоб доставити сировину», - повідомив Пилипенко.

За його словами, внаслідок цієї ситуації простоювали також цементні заводи, які не змогли вчасно отримувати сировину і відвантажувати продукцію. Пилипенко наголосив: це не вперше, коли через проблеми Укрзалізниці страждають її клієнти, які не можуть вчасно отримати вантажі, які перевозяться залізницею.

«Проблеми залізниці що накопичувались роками, зараз перетворились на системну кризу з важкими наслідками для всіх учасників ринку. Аграрії, металурги, будівельники – ми всі заручники системних помилок і безвідповідальності керманичів транспортного монополіста», – написав Пилипенко.

За його підрахунками, проблеми УЗ виливаються у значні збитки для української економіки – до 3% втраченого ВВП. І це є найкращим аргументом на користь негайного реформування «Укрзалізниці».

«Майже 70% вантажів нашої економіки та зокрема 80% будівельної галузі – ось реальний вплив залізниці на стан речей. Години та дні простою виробничих підприємств коштують державі від 1 до 3% втраченого зростання ВВП лише через дії однієї компанії, яка вже стільки років потребує реформи», – зазначив Пилипенко.

Нещодавно гендиректор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Роман Сластьон також заявив, що витрати на залізничну логістику стали непомірними для аграріїв, адже Укрзалізниця підвищила вартість вагонів у 12 разів. У той же час оборот вагонів у компанії став гіршим майже вдвічі, і остаточно перестав відповідати вартості послуг компанії.

У свою чергу директор ТОВ «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн заявив, що через відсутність локомотивів перевезення вантажів УЗ різко сповільнилося, і бізнесу доводиться очікувати на поставки місяцями. Рекорд, за його словами, тримає вагон, який не може доїхати до замовника майже два місяці. У цей час у самій компанії відбуваються кадрові чищення, внаслідок яких на роботу приходять люди з відсутністю досвіду роботи на залізниці.