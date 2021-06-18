Законопроект о промвыбросах после доработки жестче, чем европейские, – эксперт

Каленков считает, что существующие экологические нормативы должны быть продлены до вступления в силу новых

Власть Украины предлагает принять более жесткие нормы по проведению экомодернизации, чем того требуют директивы ЕС и чем те, что действуют в самом ЕС. Но выполнение таких норм выкрутит бизнесу руки, поэтому законопроект о промвыбросах (4167) должен быть существенно доработан. Об этом заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков, комментируя изменения в проект, который уже дважды отправлялся на доработку.

«Те же граничные сроки. Многое (при доработке – Ред.) было учтено, в том числе добавили два года. Но в Европе вообще нет граничного срока! Там указывается, что если есть необходимость получить отсрочку, то эта отсрочка дается. Более того: многие предприятия – в Европе, в Восточной Европе, которые проходят этот процесс – 15-20 лет, они его до сих пор не завершили. И у них сейчас выбросы больше, чем в наших НДТМ. В том числе у коксохимических предприятий. Так что у нас в проекте более жесткие требования, чем в самой Европе», – рассказал Каленков.

Он также обратил внимание на ситуацию со справочником НДТМ, подчеркнув: не следует слепо копировать европейский сборник, поскольку в Украине тоже производится необходимое для экомодернизации оборудование и оно дешевле зарубежного.

«Очень часто у нас есть возможность проводить свою модернизацию, в которой да, могут отличаться эти нормативы выбросов. Но в директиве Евросоюза, я напомню, главный упор на то, что рекомендовано применять НДТМы, если это экономически целесообразно. Мы же эту экономическую целесообразность все время упускаем. А это то, что должно быть учтено», – сказал Каленков.

Кроме того, эксперт считает, что существующие в настоящее время экологические нормативы должны быть продлены до вступления в силу новых НДТМов.

«Давайте учтем максимально эти требования и не будем делать условия Украине жестче, чем они были в Европе», – подчеркнул Каленков.

Ранее гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не должен выставлять требования к модернизации жестче, чем того требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.

В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.