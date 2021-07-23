Заводам Коломойського і НАБУ не вдалося маніпулювати відбором суддів ВАКС у справі «Роттердам+» – адвокат

«Суд прийняв рішення щодо об’єднання чотирьох скарг, якими оскаржується постанова прокурора про закриття провадження «Роттердам+»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не дозволив заводам Ігоря Коломойського і детективам НАБУ маніпулювати системою розподілу суддів і об’єднав 4 ідентичних скарги проти закриття справи «Роттердам+» в одне провадження. Про це повідомила адвокат Ірина Одинець.

«Суд прийняв рішення щодо об’єднання чотирьох скарг, якими оскаржується постанова прокурора про закриття провадження «Роттердам+». Це наразі скарга Чумака, одна скарга Шабуніна і дві скарги заводів феросплавних Ігоря Коломойського. Наразі вони всі будуть для повного і ефективного розгляду розглядатися в одному кримінальному провадження», – повідомила адвокат в ефірі телеканалу «Україна24».

Вона висловила сподівання, що найближчим часом суд нарешті поставить крапку в більш як чотирирічному сфабрикованому розслідуванні «Роттердам+».

«Ми сподіваємося, що суд забезпечить і повністю вислухає всі сторони, які зацікавлені. Навіть, якщо прийдуть бенефіциари цих компаній (феросплавних заводів – прим.). Тому ми вважаємо, що рішення суду неодмінно буде об’єктивним і повним. Сподіваємося, що нарешті суд поставить крапку в цьому чотирирічному кримінальному провадженні та визнає, що справи «Роттердам» ніколи не було», – додала адвокат.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.