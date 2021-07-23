Світ може ніколи не дізнатися, звідки взявся коронавірус

Дані щодо джерела Covid-19 ще не досліджені.

Зараз американські розвідники схиляються до двох версій походження Covid-19

Походження коронавірусу може так і залишитися таємницею. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю Національному громадському радіо США.

«Таке можливо, як і багато інших речей, щодо яких ми ніколи не зможемо винести певного судження», – сказав Бернс у інтерв'ю.

Зараз американські розвідники схиляються до двох версій походження Covid-19, зокрема витоку з лабораторії і контакту людини із зараженою твариною.

А Китай відмовився брати участь в розслідування ВООЗ про причини походження коронавірусу.

Нагадаємо, інформація про штучне створення коронавірусу є хибною. Про це повідомив генетик, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко.

Також джерела в Білому домі відзначили, що дані щодо джерела Covid-19 ще не досліджені.

Відзначається, що американська розвідка буде використовувати «комп'ютерні потужності», щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.

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