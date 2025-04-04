Стало відомо, скільки жителів зруйнованого будинку у Києві звернулися за допомогою

Фахівці обстежили дев'ять пошкоджених квартир та склали чек-листи з визначення розміру компенсації для відновлення майна

Після атаки дронів на Київ 23 березня мешканці Дніпровського району подали 171 заяву на одноразову матеріальну допомогу. Зокрема, 64 заяви надійшло від власників квартир у будинку за адресою вул. Павла Тичини, 3. Це дев'ятиповерхівка, в яку влучив російський безпілотник, спричинивши суттєві руйнування та пожежу, під час якої загинула літня жінка. Про це повідомили у Департаменті будівництва і житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації у відповідь на запит Суспільного, інформує «Главком».

Решта заяв на одноразову допомогу – від мешканців сусідніх будинків, які також зазнали ушкоджень внаслідок дронової атаки.

Зазначається, що заяви передали на опрацювання до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Гроші нарахують до 14 квітня, йдеться у відповіді на запит.

У Дніпровській районній адміністрації повідомили Суспільному, що мешканці поруйнованого будинку на вул. Павла Тичини, 3 подали п'ять заяв щодо обстеження пошкодженого майна. 15 таких заяв подали мешканці прилеглих багатоповерхівок.

Нині фахівці обстежили дев'ять пошкоджених квартир та склали чек-листи з визначення розміру компенсації для відновлення майна. Роботи з обстеження осель тривають – зазначили у Дніпровській РДА.

YНагадаємо, у ніч проти 23 березня Росія атакувала Київ безпілотниками, тоді загинули три людини, ще десятеро дістали поранення. Уламки збитих безпілотників впали у п'яти районах столиці. Зокрема, у Дніпровському районі рештки дрона влучили у житловий дев'ятиповерховий будинок. Загорілося на верхніх поверхах з розповсюдженням на покрівлю. Рятувальники загасили пожежу на площі 100 кв. м. Загинула літня мешканка будинку, 27 людей було евакуйовано.