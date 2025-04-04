Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стало відомо, скільки жителів зруйнованого будинку у Києві звернулися за допомогою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки жителів зруйнованого будинку у Києві звернулися за допомогою
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві внаслідок дронової атаки РФ, 23 березня 2025 рік
фото: Дар'я Нематіан золбін/Суспільне Новини

Фахівці обстежили дев'ять пошкоджених квартир та склали чек-листи з визначення розміру компенсації для відновлення майна

Після атаки дронів на Київ 23 березня мешканці Дніпровського району подали 171 заяву на одноразову матеріальну допомогу. Зокрема, 64 заяви надійшло від власників квартир у будинку за адресою вул. Павла Тичини, 3. Це дев'ятиповерхівка, в яку влучив російський безпілотник, спричинивши суттєві руйнування та пожежу, під час якої загинула літня жінка. Про це повідомили у Департаменті будівництва і житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації у відповідь на запит Суспільного, інформує «Главком». 

Решта заяв на одноразову допомогу – від мешканців сусідніх будинків, які також зазнали ушкоджень внаслідок дронової атаки.

Зазначається, що заяви передали на опрацювання до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Гроші нарахують до 14 квітня, йдеться у відповіді на запит.

У Дніпровській районній адміністрації повідомили Суспільному, що мешканці поруйнованого будинку на вул. Павла Тичини, 3 подали п'ять заяв щодо обстеження пошкодженого майна. 15 таких заяв подали мешканці прилеглих багатоповерхівок.

Нині фахівці обстежили дев'ять пошкоджених квартир та склали чек-листи з визначення розміру компенсації для відновлення майна. Роботи з обстеження осель тривають – зазначили у Дніпровській РДА.

YНагадаємо, у ніч проти 23 березня Росія атакувала Київ безпілотниками, тоді загинули три людини, ще десятеро дістали поранення. Уламки збитих безпілотників впали у п'яти районах столиці. Зокрема, у Дніпровському районі рештки дрона влучили у житловий дев'ятиповерховий будинок. Загорілося на верхніх поверхах з розповсюдженням на покрівлю. Рятувальники загасили пожежу на площі 100 кв. м. Загинула літня мешканка будинку, 27 людей було евакуйовано. 

Теги: пожежа Київ безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акція родичів військовополонених, які утримують в Чечні. Київ, 27 березня 2025 року
Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)
27 березня, 13:50
Блогер зазначив, що скидання ваги продовжується
Українці зібрали понад 5 млн грн на дрони під час стріму-схуднення блогера Лебіги
6 березня, 04:11
Портал послуг стає розширенням екосистеми «Київ Цифровий»
Київ у смартфоні: у місті запрацювала унікальна платформа зі всіма послугами
4 березня, 23:17
Під асфальт провалились три автомобілі
У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото)
8 березня, 10:37
На місці працюють рятувальники
Удар по цивільному підприємству в Богодухові: з’явилися фото
8 березня, 09:33
Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється
Українські дрони уразили два нафтопереробні заводи у РФ
10 березня, 18:17
Історична знахідка на Печерську: у центрі Києва виявлено залишки старовинних підвалів
Історична знахідка на Печерську: у центрі Києва виявлено залишки старовинних підвалів
18 березня, 10:37
Олександр та його п’ятирічна донька Ніколь загинули, мати дівчинки у лікарні
Російський дрон убив батька й доньку в Києві: мати бореться за життя
23 березня, 14:02
Новий наземний перехід через вулицю Хрещатик, спроєктований штучним інтелектом
Безбар'єрний Київ: на Хрещатику з’явиться новий наземний перехід
31 березня, 19:41

Новини

Стало відомо, скільки жителів зруйнованого будинку у Києві звернулися за допомогою
Стало відомо, скільки жителів зруйнованого будинку у Києві звернулися за допомогою
Метро від «Лісової» до «Дніпра» буде закрито: як дістатися до центру 5-6 квітня
Метро від «Лісової» до «Дніпра» буде закрито: як дістатися до центру 5-6 квітня
У Києві починається сезон кліщів: як захистити себе та домашніх улюбленців
У Києві починається сезон кліщів: як захистити себе та домашніх улюбленців
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 5-6 квітня
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 5-6 квітня
Маршрут столичного автобусу №52 буде змінено з 5 квітня: схема руху
Маршрут столичного автобусу №52 буде змінено з 5 квітня: схема руху
100 тис. за метр. Скільки коштуватиме ремонт дороги, розбитої окупантами в Бородянці
100 тис. за метр. Скільки коштуватиме ремонт дороги, розбитої окупантами в Бородянці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
11K
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
8380
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8020
Чи може Україна створити ядерну зброю? Відомий фізик-ядерник оцінив потенціал і назвав строки
7578
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua